Арт-маршрут: Юрий Пименов в Третьяковской галерее

Третьяковская галерея открывает выставку одного из крупнейших художников XX века — Юрия Ивановича Пименова (1903–1977), живописца, графика, художника театра, сценографа и педагога. Первая в Третьяковской галерее ретроспектива мастера ставит своей целью наиболее объемно представить его художественное наследие — с начала 1920-х и до конца 1970-х годов, а также открыть публике новый взгляд на драматизм творческих поисков Пименова.



Выпускник ВХУТЕМАСа, член-учредитель Общества станковистов, академик и лауреат государственных премий, создатель выразительных образов советского искусства, Юрий Пименов ярко проявлял себя в

живописи, рисунке, книжной иллюстрации, создавал произведения театрально-декорационного искусства, литературные эссе.

Влюбляясь во все новое в жизни страны, горячо откликаясь на счастливые и драматичные события, художник видел свою задачу в том, чтобы запечатлевать современность.

Главным источником и материалом для творчества он полагал «обыкновенное течение жизни» и считал воспоминания душевным багажом человека и капиталом художника.

Ощущение легкости, «моментальности» происходящего, передаваемые в его произведениях — итог постоянной работы, наблюдений, впечатлений от случайных встреч, историй о людских судьбах, путешествий в разные страны.

Выставка Юрия Пименова в Третьяковской галерее состоит из нескольких разделов, которые отражают художественные поиски мастера, изменения его творческой манеры для достижения наибольшего соответствия пластического языка произведений атмосфере той или иной эпохи.

Раздел «Новый реализм. 1920-е» представляет ранний, «остовский» период в искусстве Пименова, который отмечен увлечением экспрессионизмом, созданием острых и динамичных образов.

Центральная картина этого раздела, «Даешь тяжелую индустрию» (1927, Государственная Третьяковская галерея), является одной из ключевых в постоянной экспозиции Новой Третьяковки.

Не все работы 1920-х годов дошли до нашего времени. Многие важнейшие полотна, громко

прозвучавшие тогда на выставках, были уничтожены художником. Драма Пименова заключалась не только в кардинальном переосмыслении собственного раннего творчества, отказе от пластических и образных

находок, но и в желании стереть их из своей биографии, из истории искусства. Чтобы добиться этого, в начале 1930-х годов Пименов ликвидировал ряд картин, причем, даже те из них, что уже были закуплены в собрания различных музеев.

Для этого он договаривался с музейщиками и менял полотна на более соответствующие стилистике изменившегося времени. Художник уничтожил более десятка своих живописных работ.

Однако восемь из них создатели выставки смогли воспроизвести на металлических листах. Это стало возможным благодаря тому, что в 1920-х годах фотографии и репродукции работ Пименова неоднократно публиковались в каталогах выставок и в журналах по искусству.

По представленным в экспозиции реконструкциям возможно представить, сколь индивидуальным, ярким, экспрессивным было раннее творчество Юрия Пименова. Композиции станут настоящим открытием для публики.

Чтобы как можно более полно показать творчества мастера, авторы проекта, используя новые экспозиционные ходы и современные технические средства, также представляют на выставкемультимедийную инсталляцию, воспроизводящую одно из монументальных полотен Пименова — панно «Физкультурный парад» (1939, Государственный Русский музей), созданное для международной выставки в

Нью-Йорке 1939 года.

Искусство Пименова 1930-х годов, следующее творческому принципу «прекрасного мгновения»,

представлено в разделе «Импрессионизм. 1930-е». Переосмыслив свое раннее творчество, художник отдает предпочтение импрессионизму, легкому и артистичному образу-впечатлению.

В этот период он начинает разрабатывать одну из своих главных тем — «писать жизнь… любимой Москвы… в вечном росте, в движении». Картина «Новая Москва» (1937, Государственная Третьяковская галерея), ставшая визитной

карточкой искусства 1930-х годов, является центральной в этой части экспозиции.



В историю отечественного искусства Пименов вошел и как один из создателей поэтики оттепели. Его живописные серии «Вещи каждого дня», «Новые кварталы», «Рассказы о простой Европе» отобразили панораму современности. Мимолетные частные ситуации стали отражением событий московской жизни

1950–1960-х годов.

В экспозиции представлены картины «Свадьба на завтрашней улице», «Лирическое новоселье» (1962, 1965 обе — Государственная Третьяковская галерея), тонко передающие атмосферу, настроение времени оттепели.



Непреходящей любовью Пименова был театр. Больше 50 лет он посвятил созданию декораций,

эскизов занавесов и костюмов. Последний раздел выставки «Таинственный мир зрелищ. 1920–1970-е», названный в честь одноименной книги Пименова о его работе в театре, демонстрирует талант художника в сфере театра и кино.

Собрание произведений художника в Третьяковской галерее начало формироваться еще в 1920-х. Например, знаменитая картина «Даешь тяжелую индустрию!» (1927) была приобретена в 1929-м после экспонирования на XVI Биеннале в Венеции в 1928 году.

Совсем недавно коллекцию, в особенности раздел,

представляющий период 1960-х, значительно пополнил ряд поступлений из Международной конфедерации союзов художников.

Сегодня в музее насчитывается 139 живописных и графических работ Юрия Пименова.

Наиболее известные полотна мастера являются неотъемлемой частью постоянной экспозиции «Искусство ХХ века» в Новой Третьяковке на Крымском Валу.

Творчество Юрия Пименова с его яркой новизной и поиском художественного языка, адекватного

времени, стало важнейшей составляющей отечественного искусства XX века.

Оптимистичное, пронизанное ритмами современности, артистичное искусство художника сегодня привлекает зрителя своей человечностью, поэтическим строем, способностью мастера восхищаться бесконечным многообразием жизни.

Проект включает в себя обширную культурно-просветительскую программу, состоящую из лекций, дискуссий и литературно-театральных чтений. Также к открытию выставочного проекта приурочены детские творческие лаборатории, мастер-классы и спектакль.

По данным пресс-службы Третьяковской галереи.