Арт-проект «Автомобиль и современное искусство — это экспериментальный проект, объединяющий в едином арт-пространстве десятки полотен талантливых российских автомобильных художников, авто- и моторабот знаменитых аэрографов, фантасмагорической электронной музыки и мультимедийного визуального ряда. Всё это позволит расширить пространство выставки и перенести зрителя в культовые мировые центры современного искусства с их провокационными и впечатляющими инсталляциями.



Гости музея увидят, как сотни картин, десятки автомобилей и мотоциклов с помощью мультимедийных технологий сольются в единую захватывающую атмосферу современного искусства. Все экспонаты выставки — и автомобили, и мотоциклы, и картины, и музыкальный ряд — объединены общей идеей: моторы, движение, скорость, драйв. Одновременно с художественными полотнами на выставке будут представлены лучшие образцы современной автомобильной аэрография.

Участники:

Михаил Горбачёв. Автоэксперт, автогонщик, Мастер спорта и Чемпион СССР 1980 года, член сборной СССР 1984 года, тренер-инструктор, создатель авторской программы безопасного вождения, автор более десяти, построенных в России автогоночных комплексов. На выставке предстаёт в неожиданном амплуа – как художник-авангардист. Каждая картина Михаила, это маленькая уникальная история, здесь нет случайных сюжетов.

- Ильнур Мансуров. Основатель автомобильной аэрографии в России. Именно он 20 лет назад сломал стереотип, что на «мерседесах не рисуют». Раскрашивает не только автомобили и мотоциклы, но и яхты, и самолёты. Среди его заказчиков полно знаменитостей, таких как Иншаков, Газманов, Королева, Хлебникова, Воля.

- Пётр Перешивайлов. Профессиональный художник. Живописные и иллюстративные работы в основном посвящены классическим и спортивным автомобилям.

- Настя Туман. Известный блоггер с многомиллионной аудиторией. Одна из немногих девушек, кто действительно разбирается в устройстве автомобиля и создает уникальный авто-юмористический контент.

- Инесса Савельева. Художник-аэрограф. В поиске себя работала с различными материалами: стекло, кожа, кинодекорации. Пришла к выводу, что наиболее интересный «холст» – это транспорт. Аэрография помогает расцветить и разнообразить серость и обыденность городских улиц.

- Елена Ковылина. Художник, искусствовед, автор проекта Floramobile – автомобили, расписанные цветами, ироничная реплика традиции Happy Сar, характерной для западной современной культуры 1970-х.

- Александр Ишутин. Художник-аэрограф.

- Пётр Быстров. Создатель новаторских «графических» техник – «скобогравюра», «скрепогравюра» и «тросогравюра». Художник использует различные априори нехудожественные материалы (проволока, шлифовальная бумага, мех, кабель) и создает уникальную ассоциативную игру, основанную на культурной коллективной памяти.

11 ноября - 11 декабря ВДНХ Музей ГОН