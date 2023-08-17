Ажурное лето: хлопковая коллекция от Vittoria Vicci

Российский бренд Vittoria Vicci представил очень нежную летнюю капсулу – коллекцию платьев, блуз и шорт из легкого хлопка с вышивкой ришелье.

Легкий натуральный хлопок идеален для лета, а романтичный узор позволит создать незабываемые образы. Ажурные шорты – самый комфортный тренд сезона. Они одинаково хорошо сочетаются и с блузой сводного кроя в тон, и рубашкой в стиле бохо. Сердце капсулы – воздушное макси-платье. Если носить его со спущенными плечами, получается особенно красиво. В коллекцию также вошли сарафаны нежных оттенков и стильные мини-платья с объёмным рукавами и открытой спиной.

Лен и хлопок – главные материалы летней коллекции Vittoria Vicci. Выбор бренда обусловлен комфортом и благородностью текстур натуральных тканей.