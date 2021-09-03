Back to school с PICCOLO в ДЕПО. Юное поколение к школе готово!

28 августа, в крайние выходные лета, все юные модники собрались в ДЕПО, чтобы проводить лето, отметить 6-й день рождения журнала PICCOLO и отпраздновать день знаний в кругу юных артистов, блоггеров и моделей.

Ведущими мероприятия стали Артем Аршавин и Алиса Буслова.

На сцене фудмолла выступали юные артисты и вокалитсы поколения teens: Александр и Сергей Филины, Ника Лёвкина, Кирилл Скрипник, Ева Тимуш, Лейла Керимова, Гарик Кузнецов.

Участники и финалисты разных сезонов музыкального шоу «Голос.Дети»: Алиса Трифонова, Кирилл Томилин в дуэте с Евой Темнюк. Эвелина Лукина в дуэте с Натальей Григоревой, Ника Лёвкина, Nika Berry и многие другие. А так же музыкальные коллективы: After School House и БанДетки. Премьер-преподаватель танцевальных клубов школы GalaDance Юлия Винар провела динамичный мастер-класс, закружив в танце всех зрителей и участников, ну а актеры лучшей квест компании «Клаустрафобия» провели завораживающее выступление и розыгрыши сертификатов для гостей.

Настоящей школьной ноткой праздника стал показ от российского бренда “Choupette”, 24 модели представили новинки от бренда на любой случай.

Подготовил моделей к показу, а также порадовал гостей и участников праздника красивыми и блестящими мейками бренд детской косметику Lukky.

Кот Матроскин из СоюзМультПарка устроил мультидискотеку с любимыми песнями из советских мультфильмом. Родители тоже не удержались и пустились танцевать.

Журнал PICCOLO совместно с партнерами провел детскую викторины и разыграл множество подарков для гостей, чтобы каждый пришедший ребенок унес с собой частичку праздника.

А главным сюрпризом вечера стал розыгрыш - проживание на выходные в 4* санатории «Аквамарин» в Анапе, чтобы гости успели продлить себе летние каникулы.

Финалом праздника стало поздравление журнала PICCOLO с днем рождения. Коллектив совместно с ведущими задул свечи и загадали желания.

Партнёрами мероприятия выступили: Motor City, Kidazania, REC Park, Tapas bar Barslona, Chubaruk Accessories, Fresh Bloggers, Санаторий Буран, автор Добрых Сказок Елена Велена, Телеканал DMC Music TV, Radio Kids Fm. Клаустрофобия, LUKKY, GALA DANCE, Союзмультпарк.