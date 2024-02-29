BAON открывает новые магазины

В феврале 2024 года бренд BAON продолжил запуск новых проектов - красивые и удобные локации открылись в Казани в ТРЦ «KazanMall» и Уфе в ТРЦ «Планета». Обновленный концепт ритейла, который компания презентовала в 2023 году как часть масштабного проекта ребрендинга, был значительно доработан и улучшен.



В светлом пространстве магазина с лаконичным интерьером появились новые функциональные элементы и необычные арт-элементы, подчеркивающие легкость интерьера. Основной задачей бренда, по-прежнему, является сделать процесс выбора и покупки максимально комфортным: удобная навигация, просторные примерочные, а также комфортная лаундж зона, где можно расслабиться после шопинга, передают основную идею бренда о стиле без жестких рамок.



В основе проектирования магазина лежит структура коллекции, тематические капсулы. Оборудование позволяет легко выстраивать зонирование по темам и представлять текущий ассортимент бренда с необходимыми акцентами: летом – на категории платьев, осенью – на трикотаже, в зимний период – на верхней одежде. Большая зона выделена под базовый ассортимент, который бренд активно развивает. Развеска магазина одноуровневая, с большим количеством «воздуха» в пространстве и хорошо просматриваемой акцентной закассовой зоной. Также внимание привлекают необычные столы для дополнительной выкладки – с сочетанием разных форм, материалов и подсветки.



В дизайне магазинов поддержана идея привнесения экстерьера в интерьер: отделка под камень и натуральные деревянные фактуры сочетаются со стенами под бетон, а растения и мебель в зонах отдыха создают ощущение присутствия на загородной веранде.



Дополнительный комфорт создают просторные примерочные и зоны отдыха с планшетами, где можно расслабиться после шопинга и выбрать для себя дополнительные модели из ассортимента интернет-магазина или приложения BAON. Таким образом, сочетание технологий и комфорта, присущие бренду в ассортименте, нашло свое отражение в интерьере.







В магазинах уже представлена новая коллекция Spring-Summer 2024 для женщин и мужчин: сезонная верхняя одежда, трикотаж в базовых и актуальных ярких и пастельных оттенках, капсула для офиса и не только – всё, чтобы войти в эту весну в фирменном для BAON стиле «непринужденной элегантности». С 5 по 10 марта действует скидка -15% на коллекции для женщин, во всей фирменной рознице и на сайте бренда.