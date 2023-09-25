BAON представил лимитированную коллекцию WHY NOT

Лимитированная коллекция WHY NOT от BAON — это видение современного городского гардероба. Спокойный элегантный крой, реализованный в благородных премиальных составах и сложных фактурах позволяет создавать эффектные, многогранные образы. Линии и цветовая палитра коллекции вдохновлены картиной ночного города: блеском мокрого асфальта, мерцанием огней на зеркальной глади водоёмов.

Ассортимент WHY NOT состоит из двух линий: премиальный трикотаж и верхняя одежда для женщин и мужчин.

В линии трикотажа выбор сделан в пользу материалов, известных своими согревающими свойствами и мягкостью: нежный кашемир, уютная шерсть, универсальная вискоза. Бестселлеры коллекции - женские костюмы с брюками и свитерами с разными вариантами ворота, выполненные в базовых черном, молочном, светло-сером цветах и дополнены яркими вспышками фуксии. Трендовые объемные кардиганы с графическим паттерном расставят нужные акценты в осенне-зимних образах, а боди и водолазки без рукавов станут основой для разных вариантов стилизации. Мужская коллекция состоит из незаменимой кэжуал-классики: мягких брюк, фланелевых рубашек и базовых водолазок в нейтральных оттенках.

Верхняя одежда из линии WHY NOT соединяет в себе невероятный тактильный комфорт, практичность и технологичность. BAON - признанный лидер в сегменте верхней одежды - демонстрирует работу с передовыми технологичными решениями: водонепроницаемая пропитка, натуральных пух европейского стандарта, вентиляционные карманы, а также невероятно удобная возможность стирать пуховики в стиральной машине. Нейтральные цвета - черный, серый, бежевый - позволят стилизовать удобный и стильный образ, удачно вписываясь в любой гардероб, а акцентный оттенок фуксии подарит заряд энергии в серые дни.

Линия WHY NOT воплощает основной посыл бренда BAON: естественность и элегантность с дополнительным комфортом в любую погоду для тех, кто ставит в приоритет собственный комфорт и стиль.