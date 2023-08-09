BAON ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ КОНЦЕПТ РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ

В июне 2023 года BAON объявил о начале реализации масштабного проекта ребрендинга. Вслед за переходом на новый логотип и бренд-атрибутику компания презентовала новый концепт ритейла.

В основе проектирования магазина лежит структура коллекции, тематические капсулы. Оборудование позволяет легко выстраивать зонирование по темам и представлять текущий ассортимент бренда с необходимыми акцентами: летом – на категории платьев, осенью – на трикотаже, в зимний период – на верхней одежде. Большая зона выделена под базовый ассортимент, который бренд активно развивает. Развеска магазина одноуровневая, с большим количеством «воздуха» в пространстве и хорошо просматриваемой акцентной закассовой зоной. Также внимание привлекают необычные столы для дополнительной выкладки – с сочетанием разных форм, материалов и подсветки.

В дизайне магазинов поддержана идея привнесения экстерьера в интерьер: отделка под камень и натуральные деревянные фактуры сочетаются со стенами под бетон, а растения и мебель в зонах отдыха создают ощущение присутствия на загородной веранде.

Дополнительный комфорт создают просторные примерочные и зоны отдыха с планшетами, где можно расслабиться после шопинга и выбрать для себя дополнительные модели из ассортимента интернет-магазина или приложения BAON. Таким образом, сочетание технологий и комфорта, присущие бренду в ассортименте, нашло свое отражение в интерьере.

Новый концепт ритейла BAON раскрывает основные посылы бренда: «непринужденная элегантность» и «стиль без жестких рамок».