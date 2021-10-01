Продукты, которые идеально адаптируются к индивидуальным особенностям кожи: BB и СС-кремы

Несколько лет назад BB-кремы буквально «взорвали» бьюти-рынок, став идеальным мультисредством, выполняющим разные функции как уходовой, так и декоративной косметики. В название продукта легла аббревиатура BB - сокращённое название фразы «Blemish Balm», которое буквально переводится как «Бальзам от недостатков». Надо отметить, что название очень точно характеризует главные функции этого продукта.

BB-кремы:

- увлажняют и защищают кожу от негативных факторов окружающей среды, в том числе они обладают Spf-фильтром;

- придают коже определённый тон, во многом выполняя функции тонального крема, который ложится более тонким слоем и не заметен на коже.

Спустя некоторое время после BB-кремов, в бьюти-арсенале многих брендов, и, соответственно, их клиентов появились СС-кремы. Их название - аббревиатура от «color correction», что буквально переводится как «Цветовая коррекция».

Именно функция корректора является главным отличием CC от BB кремов: они не только увлажяют и выравнивают тон кожи, но и корректируют недостатки - тёмные круги под глазами, сосудистую сеточку, пигментацию.

Если ты — обладательница проблемной кожи, тебе не понаслышке знакома долгая процедура маскировки несовершенств при помощи тональных средств. Ошибочно полагать, что тональный крем и консилеры с плотной текстурой исправят положение, скорее наоборот, ты лишь подчеркнешь видимость того, что так тщательно пытаешься замаскировать. Плюс ко всему, под толстым слоем косметики кожа не дышит, что впоследствии и приводит к появлению новых микровоспалений. Недаром, визажисты советуют обладательницам проблемной кожи отложить в сторону тяжелые консилеры и корректоры и отдать предпочтение тонирующим ВВ и СС средствам с более легкой, невесомой текстурой.

Здесь твоим верным союзником в борьбе за чистую кожи станет Anti-acne Антибактериальный BB Крем от ClearaSept.

Крем работает, как тайный агент: корректирует выраженные несовершенства, выравнивает тон кожи, маскирует воспаления, улучшает общее состояние кожи, не забивая поры, не создавая эффекта маски на лице, позволяя коже дышать, оставаясь абсолютно незаметным для окружающих.

Уникальный антибактериальный комплекс ClearaSept в составе anti-acne ВВ крема, интенсивно защищает кожу, борется с микробами и бактериями, вызывающими появление угрей и прыщей, Аnti-acne комплекс обладает противовоспалительным действием, регулирует работу сальных желез, ускоряет восстановление кожи, способствует уменьшению количества и степени выраженности угрей и черных точек.

Антибактериальный BB крем от ClearaSept не содержит токсичного актива - триклозана, также крем не содержит хлороксиленола, бензалкония хлорида, спирта, мыла, салициловой кислоты, парабенов, красителей, аллергенных отдушек.

При длительном использовании anti-acne BB крем помогает снизить интенсивность и выраженность акне, угрей и прыщей, предупредить появление новых высыпаний.

Способ применения: нанесите средство тонким слоем на очищенную сухую кожу лица, тщательно растушуйте.

Увлажняющий крем CC 8в1 против покраснений MAGIC SKIN от Eveline Cosmetics

Инновационная рецептура, эффективно защищает кожу от преждевременного старения связанного с негативным воздействием внешних факторов (смог, сигаретный дым, свободные радикалы, UV-излучение), а также отлично выравнивает тон кожи и скрывает несовершенства.

Уменьшает пигментные пятна и видимость расширенных пор, маскирует покраснения и разглаживает мелкие морщинки. Длительно увлажняет кожу и обеспечивает сияющий внешний вид.

Инновационный комплекс INSTA MAGIC обеспечивает моментальный эффект идеальной и гладкой кожи, воздействуя как омолаживающий фильтр, заметно выравнивает тон кожи и маскирует недостатки. Революционная формула соединяет в себе силу интенсивного увлажнения и гарантию идеального внешнего вида кожи, придавая ей равномерный, натуральный и сияющий тон.

Aqua ProCity® Anti-Pollution System поддерживает защиту кожи от цифровых загрязнений, смога и свободных радикалов. Разглаживает и освежает цвет лица. Придает ему здоровый и сияющий вид.

Специально подобранные активные компоненты:

Micropigments®, PuriDETOX®, Гиалуроновая кислота, Частицы чистого 24-к золота, Витамин E, Matrixyl®3000.