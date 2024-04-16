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Косметика и парфюмерия (677)
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Юлия Анатольевна Бурулева

Beauty Has No Age: новый европейский бренд косметики Reson в ЛЭТУАЛЬ

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  • 16 Апреля 202413:55
Сюжеты: Косметика и парфюмерия

На российский бьюти-рынок вышел новый люксовый бренд косметики Reson. Продукция производства Швейцарии, Италии и Франции эксклюзивно представлена в ЛЭТУАЛЬ. Суета мегаполисов, стремительно меняющиеся тренды и иконы стиля, перенасыщенное информационное пространство – вечная гонка и ярлыки современного мира отчаянно требуют от нас все новых соответствий. Reson призывает ценить жизнь с меньшим стрессом и меньшим количеством отвлекающих факторов – все это важные компоненты новой реальности.

Reson – это понятная история о женщине и ее потребностях. Здесь нет места сложностям и разочарованиям, а есть вроде бы простые истины, за которыми стоят передовые разработки уходовой косметики, исследования и мировые производители. Используя опыт разных стран в beauty-routine, бренд предлагает самим решать, как ухаживать за собой – используя одну линейку средств или сочетая разные.

Beauty Has No Age (У красоты нет возраста) – именно так звучит основная идея Reson. На продуктах бренда нет возрастного ценза, поскольку у морщин или пигментных пятен нет правил и ограничений – мы не выбираем время их появления, но мы хотим максимально отдалить этот момент.

Бренд разработал программы ухода с учетом различных потребностей кожи, которые в любом возрасте помогают нивелировать признаки старения, предотвратить возрастные изменения и минимизировать их. Ценность и в том, что в составе продукции натуральные ингредиенты, а средства из разных линеек можно комбинировать. 

Линейки косметики Reson

●       Hydro Wave – средства для кожи, которой необходима влага как глоток свежего воздуха. Это широкий ассортимент продуктов, главная задача которых – увлажнение кожи.

●       Up Lift – средства для кожи, которой требуется помощь в поддержании тонуса и упругости. Продукты нивелируют признаки обвисания контура и потери формы.

●       Well Age – средства для кожи, подвергшейся возрастным изменениям, которые можно минимизировать. Не нужно бояться пигментных пятен, дряблости кожи или ее тусклости. Нужно просто подобрать правильный уход.

●       Skin Balance – средства для ухода за чувствительной и проблемной кожей. Речь не столько о коже подростков, сколько о коже женщин, в разные периоды  склонной к жирности, покраснениям и высыпаниям. Фокус продуктов, содержащих в составе пребиотики, направлен на восстановление баланса кожи, ее микробиома.

●       Glow & Energy – средства для тех, чьей коже не хватает яркости, энергии и здорового свечения. Часть продуктов содержат светоотражающие пигменты, которые скрывают мелкие мимические морщинки.

Косметику для ухода за лицом Reson можно найти в розничных магазинах ЛЭТУАЛЬ, в мобильном приложении и на сайте letu.ru.

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