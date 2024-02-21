Белорусские компании станут участниками Евразийской выставки лёгкой промышленности в Москве

Известные белорусские производители текстильной и трикотажной продукции, одежды и сумок, ковров и изделий из льна, материалов и пряжи представят свою продукцию на коллективном стенде на Евразийской выставке лёгкой промышленности «Легпром СНГ+» в марте 2024 года в Москве.

Об участии в выставке заявили 11 крупных компаний из Республики Беларусь: ОАО «Камволь», ОАО «Моготекс, ОАО «Галантэя», ОАО «Лента», ОАО «Витебские ковры», ОАО «Полесье», ОАО «Свiтанак», ОАО «Брестский чулочный комбинат», РУПТП «Оршанский льнокомбинат», ОАО «Белкредо» и ОАО «Славянка».

ОАО «Галантэя» готовит к показу коллекции стильных сумок бренда Galanteya сезона «Весна-Лето 2024», сочетающие в себе модные тренды для разных целевых аудиторий: для женщин от 20 лет и старше, для деловых и успешных мужчин, а также для детей.

Ткани, швейные изделия и домашний текстиль продемонстрируют ОАО «Камволь» и «Оршанский льнокомбинат». ОАО «Славянка» уже более 90 лет занимается выпуском швейных изделий. На выставке «Легпром СНГ+» компания «Славянка» предложит пальто, куртки и плащи среднего ценового сегмента торговой марки SLV.

Чулочно-носочные изделия и бельевой трикотаж для взрослых и детей привезёт на выставку в Москву Брестский чулочный комбинат. Производственная компания «БелКредо», специализирующаяся на выпуске брюк и пиджаков для мужчин и для мальчиков, а также пальто, брюк, юбок и жакетов для женщин, на мартовской выставке «Легпром СНГ+» представит свои актуальные коллекции из различных тканей.

В сферу деятельности предприятия «Моготекс» входит в основном производство текстиля для одежды, кроме этого изготовление швейной продукции, текстиля для интерьера, технического текстиля и трикотажного полотна. На выставке белорусская компания «Полесье» представит коллекции трикотажных изделий, домашнего текстиля и пряж различных сырьевых составов как для промышленного, так и для ручного вязания.

Участие ведущих предприятий из Беларуси при поддержке концерна «Беллегпром» станет важным этапом в укреплении экономических отношений России и Беларуси, входящих в состав Содружества независимых государств.