БЕЛЫЕ ХАЛАТЫ ЗАВОЕВАЛИ ПОДИУМЫ

Затянувшаяся пандемия дала свои фэшн-плоды и дресс-код врача стал модной тенденцией ещё весной 2021 года. Сразу несколько брендов включили в свои коллекции одежду с элементами униформы докторов. Одни дизайнеры обратили свой взор в сторону современного образа врача и медсестры, другие заглянули в прошлое не несколько десятилетий назад и выполнили модели в стилистике 60-х годов XX века.

Под свою задумку подогнали всё: от повседневных сарафанов и брючных костюмов, до сумок и пиджаков. Цвет настроения тренда — безусловно белый. Большое внимание модельеры уделили и силуэтам: строгие и обязательно удобные — чтобы максимально приблизиться к образу врача.

Но есть важная деталь: требований к настоящей профессиональной медицинской униформе довольно много, и одного комфорта и визуальной эстетики здесь недостаточно. Если на подиуме модель в кашемировом пальто с шёлковым шарфом на шее и в кожаных сапогах смотрится органично, то в кабинете медицинского учреждения подобный образ будет, мягко говоря, неуместным.

К слову, современная медицинская форма не зацикливается на белом цвете и его оттенках. Бесспорно, одежда врача не должна быть вызывающе яркой, но поиграть с пастельными тонами можно без нарушения правил и всякого зазрения совести.



Фото из каталога medilion.ru

Стильные модели, которые при этом соответствуют всему перечню требований к спецодежде для врачей и медсестёр, долго искать не нужно. Например, компания Medilion уже продумала всё за вас и предлагает самые разные варианты медицинского дресс-кода на своей страничке в Инстаграм medilion_wear.



Фото из каталога medilion.ru

Уникальный состав тканей из вискозы и хлопка, комфортный крой и качественный пошив помогут не отвлекаться от профессиональной деятельности, а разнообразие моделей и цветов порадует глаз и самих докторов, и их пациентов. Кстати, при одновременном сочетании удобства и красоты, стоимость халатов, брюк, топов и комбинезонов далека от цен на наряды с подиумов.

Пока модницы копируют образ врача, чтобы выглядеть стильно, сами медработники и жизни спасать успевают, и от современных трендов не отстают.

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