Benetton Summer Show уже во всех магазинах бренда!

Основанная на философии вкуса и идентичности, коллекция вдохновлена ключевыми принципами Benetton: космополитизм и демократичный стильный образ, в основе которого лежат трикотаж, яркость и полоски в сочетании с сочными фруктами.

В женской коллекции United Colors of Benetton дизайнеры сосредоточились на фруктовой теме, рассматривая вопрос о том, что насыщает нас визуально, физически и культурно. Ответ — россыпь вишен, яблок и груш — настоящих, фантазийных, натуральных и ярких — в глянцевых и шербетных оттенках, в виде принтов и вышивки на блузах, прямых и расклешенных платьях, кюлотах, топах, купальниках, рубашках свободного кроя, свитерах и макси-жакетах. Фруктовый коктейль традиционно дополняет большая коллекция трикотажа.

Инконтри работал над трикотажными изделиями с присущим для него систематическим подходом, используя исторический потенциал бренда - жаккардовые и меланжевые свитеры, ажурные стежки, ткань в рубчик и мулине, а также переработанную хлопчатобумажную пряжу. Коллекция была создана с четким посылом: будь собой, выбирая образ из множества цветов, фактур и тканей. Смешивай, сочетай и создавай.

Полоски, являясь визитной карточкой бренда, обрели новое звучание: урбанистическое, стильное и броское. Они отсылают к стилю преппи, глэм-року, теннисной культуре 80-х годов. Коллекция Весна-Лето – это подвижная элегантность платьев, кимоно и поплиновых костюмов с эффектом ажурной вышивки, наряды и платья из хлопка виши в сочетании со светлым или двухцветным денимом. Аксессуары играют важную роль в коллекции: фирменная сумка Be Bag, представленная в сентябре 2022 года вместе с капсулой из эко-кожи Saffiano, доступна в различных цветах и формах, с принтами вишни, яблок и груш. Этой модели вторит широкий ремень оби, выполненный с такой же россыпью фруктов. Новинкой коллекции стали сумки-ведра со вставками и плечевым ремнем. Линейка обуви представлена сабо с заклепками, мюлями на платформе, тапочками из экокожи на резиновой подошве с двойным ремешком, а также резиновыми сандалиями с открытым мыском.

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