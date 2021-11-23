Бережное очищение кожи - фундамент красоты

Продолжаем серию публикаций, посвящённых одной из важнейших уходовых процедур - очищению кожи. И речь не только о снятии макияжа, но и об очищении кожи от пыли, кожного сала, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Бережное очищение кожи подготавливает эпидермис к дальнейшему уходу, питанию и восстановлению. В этой публикации мы хотим рассказать о трёх продуктах разных брендов.

Очищающий гель на основе цитрусовых от Herbalife Skin, 150 мл.

Мягкий и нежный очищающий гель линейки Skin от Herbalife Nutrition – это щадящий уход и бережное отшелушивание. Микрогранулы, содержащиеся в геле, глубоко и деликатно очищают кожу и придают ей сияние. В составе средства: витамины-антиоксиданты С и Е, витамин В3, экстракты сока Алоэ вера, эфирные масла апельсина, грейпфрута, молочная и гликолевая кислоты.

Гель не содержит парабены и сульфаты и подходит для нормальной и жирной кожи.

Гель помогает регулировать работу сальных желез – клинически доказано, что уже после первого применения жирность кожи сокращается, тон выравнивается, кожа становится гладкой и ухоженной.

Очищающая пенка с кокосовой водой - Coco Water Face Foam Cleansing, 150 ml.

Благодаря своей воздушной текстуре бережно очищает кожу, кокосовая вода интенсивно увлажняет кожу насыщая её витаминами и микроэлементами, улучшает кровообращение, гиалуроновая кислота усиливает и продлевает увлажненность, экстракты арбуза и дыни улучшают кровообращение. Силиконовая щеточка улучшает кровообращение, повышает эластичность и упругость кожи.

Очищающая пенка на основе кокосовой воды со специальной щеточкой бережно удаляет все загрязнения с кожи лица. Идеально подходит для применения утром и вечером. Пенка содержит мягкие ПАВы и кокосовую воду, поэтому не сушит кожу и не оставляет ощущения стянутости после умывания.

Как работает:

Экстракт кокоса оказывает антиоксидантное действие и увлажняет кожу;

Кокосовая вода содержит полезные для кожи витамины и минералы, глубоко увлажняет и питает;

Экстракт арбуза улучшает тон лица и поддерживает водный баланс в клетках кожи;

Экстракт дыни смягчает и тонизирует;

Гиалуроновая кислота помогает удерживать влагу в коже и сохранять высокий уровень увлажненности в течение дня;

Д-Пантенол успокаивает кожу и помогает сохранить липидный барьер.

Результат:

деликатное очищение кожи;

интенсивное увлажнение;

постоянное поддержание гидролипидного баланса;

заметное повышение эластичности и упругости кожи.

Для кого:

Для тех, кто хочет очищающую пенку с мягкой щеточкой, которая будет поддерживать кожу в идеальном состоянии.

ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ Insta Skin Care от Eveline Cosmetics , 200 мл.

WASH OFF

ОЧИЩАЕТ ПОРЫ

СОКРАЩАЕТ НЕСОВЕРШЕНСТВА

ОКАЗЫВАЕТ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ

МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА – оказывает антибактериальное действие, уменьшает видимость следов от прыщей и угрей, регулирует выделение себума.

АЛОЭ ВЕРА – обладает увлажняющими и восстанавливающими свойствами, смягчает и успокаивает кожу.

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА – глубоко очищает кожу, уничтожает бактерии.