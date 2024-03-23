«Беспринципные»: коллаборация бренда 7.2.66 и «Кинопоиска»

Бренд 7.2.66 продолжает создавать яркие коллаборации и встречает долгожданную весну 2024 выпуском дерзкой и веселой коллаборации с сериалом «Беспринципные» и Кинопоиском. Капсула приурочена к премьере четвертого сезона популярной комедии, которая выйдет в онлайн-кинотеатре 23 марта.

В состав капсулы вошли весенний жакет-бомбер с рукавами трендового оттенка «персиковый пух» и сетом значков с мультифицированными героями сериала, женские и унисекс футболки с принтами, супер-оверсайз футболки с эффектом варки, макси-шоппер «Беспринципсиага», носки и бейсболки.

Ироничные принты и надписи подарят улыбку и отличное настроение обладателям. А что еще нужно весной?

«Беспринципные» — оригинальный сериал Кинопоиска, состоящий из сатиричных новелл по мотивам рассказов Александра Цыпкина: о супругах и любовниках, коллегах и соперниках, друзьях и случайных знакомых.

Найти вещи можно на сайте 7266.ru, а также в Федеральной сети Универмагов Российских Дизайнеров SLAVA concept, которая выступили офлайн партнером бренда.