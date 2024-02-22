Битва подарков: 23 февраля и 8 марта

23 февраля и 8 марта ежегодно вызывают у человечества муки выбора подарков. При этом, есть и те, кто на дух не переносит различные праздники именно из-за суеты с выбором и покупками. Уже совсем скоро мы будем отмечать эти даты. И в честь этого решили разобраться с некоторыми вопросами:

Как люди относятся к 23 февраля и 8 марта?

Какие аргументы приводят люди, которые “за” и “против” традиционного обмена подарками?

И кто же на самом деле более озабочен выбором подарков?

Отношение к праздникам

Оказалось, что мы не стали первыми, кто задался подобным вопросом. По результатам опроса, проведенного Яндекс.Маркетом, было выяснено, что большинство считает 23 февраля просто днем всех мужчин (54 % респондентов), а 8 марта — днем всех женщин (73 %). А около 2 % вовсе не считают 23 февраля и 8 марта праздниками.

* по данным опроса Яндекс.Маркета (ссылка на исследование по клику)

Люди могут по-разному понимать, в чем суть праздников, но в основном они сходятся на том, что дарить на них что-то нужно:

Женщины готовят подарки и на 23 февраля (80 % опрошенных), и на 8 марта (75 %).

Мужчины же в основном озабочены подарками на 8 марта (85 %), дарить что-то кому-то на День защитника Отечества собираются меньше половины опрошенных.

Ага! Вот мы и поставили точку в вопросе о том, кто больше заморачивается над выбором подарков!

Главные аргументы по поводу подарков

За: подарки — способ показать заботу

Против: обмен подарками — сложный и иногда травмирующий ритуал. Иногда дарят ненужную фигню, а тебе приходится делать вид, что ты в восторге.

За: с помощью подарка можно исполнить мечту близкого

Против: даже если вкладываешься в подарки, нет гарантии, что получишь что-то хорошее в ответ

За: можно подарить человеку то, что он сам себе не купит

Против: у взрослых людей почти все есть, им сложно подарить что-то полезное

За: дарить подарки просто очень приятно

Против: лучше дарить подарки без повода, когда действительно есть желание

За: приходить на праздник без подарка неприлично

Против: куча денег и нервов уходит на то, чтобы просто подарить что-то ради приличия

За: близкие не всегда признаются, что ждут подарков, но им все равно приятно

Против: лишняя суета из-за выбора подарков портит впечатление от праздников



Решать дарить подарки на гендерные праздники или нет — оставляем на ваше усмотрение. А чтобы ни у кого больше не было мук выбора, мы подобрали идеальные варианты подарков:

8 марта

EGIA Biocare system

Набор PINK SEDUCTION

Подарочный набор EGIA Biocare system в розовой косметичке — это идеальный подарок для самых нежных натур! Иммунотоник с пребиотиками восстанавливает здоровую микрофлору кожи, что уменьшает склонность к покраснению, шелушению и воспалению, нормализует водный баланс и рН кожи, защищает и успокаивает ее. Активная сыворотка с пребиотиками стимулирует рост полезных микроорганизмов, отвечающих за защитные функции кожи, восстанавливает кожный микробиом. В результате кожа становится менее чувствительной, уменьшается склонность к покраснению, шелушению и воспалению. Ниацинамид (витамин В3) и важные для кожи минералы укрепляют сосудистую стенку, регулируют клеточный метаболизм. При регулярном использовании продуктов набора улучшается цвет лица, а кожа становится гладкой и упругой.

​PILULYA

Термозащитный разглаживающий крем с феромонами

Термозащитный разглаживающий крем с феромонами — это профессиональный несмываемый уход за волосами, который сочетает в себе термозащитные, разглаживающие, восстанавливающие и увлажняющие свойства. Средство снижает пушистость, предотвращает электризацию, разглаживает поврежденную структуру волос, обеспечивает защиту от воздействия высоких температур, сокращает ломкость и устраняет секущиеся кончики. Крем идеально подходит для укладки, делает волосы послушными и гладкими. Ухаживающий комплекс с протеинами, витаминами и аминокислотами делает волосы мягкими, блестящими и ухоженными. Парфюмированный крем с феромонами не только ухаживает за волосами, но и придает им легкий, манящий аромат, который уникально раскрывается на каждой женщине.

MONE Professional

Деликатный шампунь-скраб

Шампунь-скраб деликатно очищает кожу головы от излишнего себума, пыли и стайлинговых средств. Обеспечивает длительное ощущение свежести и чистоты. Дарит ощущение комфорта в процессе использования, благодаря приятному аромату и простоте применения. В состав входят мелкие частички соли, которые бережно скрабируют кожу головы мгновенно растворяясь. Защиту волос обеспечивает миндальное масло, которое препятствует обезвоживанию волос и усиливает естественный блеск и сияние. Экстракт бамбука увлажняет волосы, делает пряди эластичными, мягкими и послушными. При регулярном применении, скраб улучшает микроциркуляцию крови, что способствует росту волос.

23 февраля

EGIA Biocare system

Набор MAN CODE

Подарочный набор EGIA Biocare system в синей косметичке — это идеальный подарок для мужчины! Крем Anti-Age интенсивный восстанавливающий позволяет сохранить и восстановить здоровье кожи. Экстракт стволовых клеток яблока, пептиды и протеины пшеницы повышают упругость и эластичность кожи, устраняют морщины, улучшают питание тканей. Гиалуроновая кислота, пантенол, макро- и микроэлементы увлажняют, успокаивают, нормализуют обменные процессы. Наличие UVA/UVB фильтров предотвращает фотостарение кожи. Эмульсия успокаивающая после бритья «Экстра-комфорт» специально предназначена для ухода за кожей после бритья. Легкая текстура увлажняет, смягчает и успокаивает кожу, снимает покраснение и раздражение.

PRIMADERMA

Увлажняющая пенка для лица

Правильная комбинация активных компонентов пенки для умывания лица бережно очистит кожу, сохраняя микробиом. Нежный экстракт орхидеи поддерживает баланс водно-липидной мантии, восполняет жизненную силу и обеспечивает защиту от внешней агрессии. Средство подходит для любого типа кожи и возраста. Отличное решение для ежедневного ухода за лицом. Уникальная формула обеспечивает мягкое и глубокое очищение, удаляя загрязнения. Пенка легко смывается, оставляя ощущение свежести и комфорта.

MONE Professional

Шампунь для мужчин с экстрактом имбиря

Шампунь для профессионального использования, создан специально для мужчин. Эффективно очищает, ухаживает, тонизирует — и ничего лишнего. Обеспечивает кондиционирование, гладкость и послушность волос, не утяжеляя их. Содержит комплекс витаминов A, E, F и экстракт имбиря. Придает волосам жизненную силу и здоровый блеск.