Бизнес — это про женщин даже больше, чем про мужчин

30 октября в конференц-зале Волга московского AZIMUT Сити Отель Олимпик в рамках международного конкурса plus size красоты «Русские Венеры» прошла традиционная Академия «Miss Melon Rich», на которой собрались представители органов власти, СМИ, бизнес-структур, известные психологи и коучи.

Мероприятие прошло под эгидой женской самореализации, вдохновения и поддержки! Эксперты в разных областях поделились своими секретами гармоничной жизни, крепкой самооценки, внутренней опоры, не обошлось и без бизнес-советов и ярких перформансов.

С приветственным словом к участницам конкурса и просто гостям интенсива обратилась учредитель Академии и генеральный директор Издательского дома «Мелон групп» Светлана Листопадова. Она рассказала, что идея конкурса родилась несколько лет назад, когда стало невозможным игнорировать постоянно растущее количество проектов для девушек стройных, форматных. «В нашей стране многие пытаются следовать каким-то шаблонам, стандартам, мы же решили создать проект, который будет непохож ни на один другой».

Также Светлана выразила надежду на то, «что атмосфера взаимной поддержки и выручки поможет нашим участницам найти себя».

Торжественное открытие Академии продолжили ее постоянные партнеры Мария Тарханова, председатель Союза пиарщиков России и Егор Иванков, президент ГК «САЛЮС», председатель Совета по развитию креативных индустрий в Совете по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ. Эксперты отметили значимость такого рода мероприятий для роста и развития не только женщины, но и любого человека. «Те, кто чувствуют, что есть пробелы в знаниях, неудовлетворенность в жизни, должны обязательно посещать такие мероприятия. Ведь здесь можно получить не только знания, но и полезные знакомства», - подчеркнула Тарханова.

Иванков в свою очередь поделился своим видением красоты, для него «красота субъективна, она есть в каждом человеке, поэтому нет стандартов, к тому же, сейчас мир меняется, соответственно, все существующие нормы, правила рушатся и им на замену приходят новые».

Модератором мероприятия выступила Ирина Осмотеско, генеральный директор OSM Бизнес Академии «Осознанная Система Маркетинга», бизнес-эксперт, член Совета Московской «Деловой России». Ирина призналась, что интенсив помог ей реализовать свою миссию и «только благодаря таким мероприятиям вы сможете донести свой замысел на большую аудиторию, таким образом мы положительно влияем на общество».

Открыла деловую программу Елена Карлова, художник-символист из Сибири, ментор, консультант по духовному и личностному росту с жизнеутверждающим рассказом о том, как не стоит бояться менять свою жизнь даже в 30 лет, с тремя детьми на руках, если вы чувствуете, что проживаете не ту жизнь, о которой мечтали в детстве: «У меня был бизнес - швейно-трикотажное предприятие. Потом я поняла, что больше не могу этим заниматься, мне нужно более творческое дело. Я поставила цель, и вселенная дала возможности! И вам даст, если захотите по-настоящему».

В очередной раз спикер подтвердила мысль о важности и значимости посещения мероприятий, направленных на развитие личностного роста. «Если вы не хотите быть счастливыми, сидите и бойтесь, не ходите на такие интенсивы, а если хотите реализоваться, надо брать и делать!», - сказала Елена Карлова.

Академия «Miss Melon Rich» это не только про духовность и женственность, но и про бизнес. Маркетинговое агентство «Green Marketing» в лице Александра Романова раскрыло секрет как можно сделать сайт производства таким, чтобы без увеличения маркетингового бюджета увеличить выручку в несколько раз. «Моя миссия на сегодняшнем мероприятии сделать так, чтобы все получили прекрасное настроение и рычаги для увеличения своих продаж», - поделился Александр Романов.

Современная политическая и экономическая обстановка в мире заставили изменить взгляды многих о стабильности и гарантиях. Форс-мажоры стали обыденностью. О том как воспользоваться такой ситуацией в свою пользу и отсрочить обязательства говорила Оксана Никитина, юрист, кандидат юридических наук. Постоянный эксперт Первого канала и НТВ.

По мнению эксперта, обстоятельства непреодолимой силы могут помочь вашему бизнесу, делу, не только выйти «сухим из воды», но и обрести плюсы.

Вопрос эмоционального интеллекта и его влияния на успех в карьере и обществе подняла Наталья Степанова, клинический психолог и психотерапевт, директор детского психологического центра. В своем выступлении она рассказала, что такое эмоции и как эмоциональный интеллект помогает в работе со стрессом. «На самом деле, стресса у нас много. Есть глобальные вещи, на которые мы не можем повлиять, поэтому нужны техники, для того чтобы с этими самыми эмоциями справляться. Только так мы можем сохранить твердый рассудок и здравый ум», - поделилась эксперт.

Вероника Январева, инвестор, директор по развитию бизнес-платформы для привлечения инвестиций BANKER’S, основатель движения «На опережение» и член правления Комитета по инвестициям и инновациям МО ОПОРА РОССИИ затронула тему инвестирования и привлечения финансирования в проекты. По ее мнению, «в каждом человеке есть как инвестор и заемщик, так и агент, который на этом может заработать». Вероника также отметила, что «в наше не простое время необходимо поднимать экономику, помогать малому и среднему бизнесу, где зачастую у руля стоят прекрасные женщины. Именно благодаря нашему движению, частным инвесторам и фондам нам удаётся продвигать и финансировать сильные проекты».

Марсель Лиор, менталист-гипнолог, эксперт по перепрограммированию жизненных установок, рассказал о такой простой, но одновременно сложной теме как любви к себе: «Для того, чтобы жить и радоваться нужно всего две вещи: жить и радоваться. Если сидеть и бояться, то можно просидеть и пробояться всю свою жизнь. Нужно просто сделать и проявиться, чтобы достичь желаемого результата!».

С довольно интересной и резонансной темой на интенсиве выступила Арина Шейгеревич, основатель консорциума «Бизнес-лаборатория», созданного на базе Российского государственного университета им. А.Н.Косыгина. Спикер поведала участникам о тайном оружии российского бизнеса: «Я вошла в историю русского бизнеса и у меня получилась такая тема. Как минимум оружие включает три вещи: выносливость, нарушение всех правил, и мы всегда придумываем какие-то нестандартные решения».

Заключительным спикером первого блока стала Елена Кротова, руководитель онлайн визового сервиса «Виза Быстро», выступила с темой “ВНЖ и Гражданство ЕС, как возможность свободного передвижения по миру в любое время”. Бизнесвумен рассказала о том, как сделать свободным передвижение по миру для каждого человека и поделилась историей своего пути: “Я очень долго работала в найм, повышала свой уровень знаний в области визовой миграционной сферы. Я начинала работать в посольстве Великобритании в Москве, а потом уже шла дальше, росла, и поняла, что хочу открыть свой бизнес. Я хотела, чтобы у меня была возможность выполнить свою миссию: дать возможность людям путешествовать».

Как правильно дышать рассказала Марина Корпан, главный тренер России по бодифлекс и оксисайз, которая основала новое направление в индустрии спорта, красоты и здоровья — технику похудения при помощи дыхания. Марина поделилась мощным зарядом мотивации и энергии со зрителями: «Дорогие дамы, поднимите свою пятую точку с дивана и начните что-то делать! Когда каждая женщина начнет заниматься своим любимым делом, тогда Вселенная будет открывать вам все двери».

Продолжила программу Дарья Вигилева, геммолог, дизайнер украшений, член Профессионального союза художников России, основатель бренда Gem Spirit. Спикер поделилась историей своего пути и размышлениями о женском воплощении: “Женщина — это чувства. Женщина — это Вселенная и то, что она в себя вмещает, то, что она может отдать, является результатом ее саморазвития. Создавая, она еще и отдает. Создавая, она разделяет любовь. Создавая, она защищает”.

Никита Зигангиров, продюсер и наставник онлайн экспертов и автор технологии запусков, отметил важность посещения мероприятий, где люди делятся опытом, ведь это «шанс заявить о себе». Стоит отметить, что преимущественно девушки стали гостями Академии. «У нас столько женщин-бизнесвумен. Я знаю очень много хороших экспертов в моей сфере — это все девушки, которые делают очень большие результаты. Женщины более стрессоустойчивы, и если мужчины могут не выдержать нагрузку, с которой сталкиваются в первый год ведения бизнеса, то женщины, наоборот,», — подчеркнул эксперт.

Тему инфобизнеса и продаж в онлайне продолжила Диана Саяфарова, блогер, топ-эксперт по продажам через личный бренд: «Я пришла с миссией рассказать женщинам о личном бренде, о том каким образом его можно монетизировать, при этом снижая затраты, если у них бизнес. То есть вкладывать меньше, а получать больше». Диана также подметила нарастающую силу офлайн-мероприятий, в связи с ограниченностью онлайн-ресурсов на территории нашей страны. «Когда ты выходишь в люди, то это совсем другие ощущения, совсем другой уровень энергии», — поделилась блогер.

Тему женского бизнеса продолжила Гульнара Салимова, психолог, коуч, специалист по психосоматике и мета-расстановщик. Спикер рассказала о психосаматике женского бизнеса и о причинах, которые мешают его развитию. Гульнара, мать двух близнецов, решила затронуть и тему материнства, а именно, как оно связано с ведением бизнеса: «Бизнес — это про то, как он рождается, становится, развивается. И все эти процессы женщина проходит вместе с детьми. Мне хочется показать эту аналогию. Женщине доступно намного больше, чем мужчине. Она интуитивно намного больше знает, как развивать бизнес. Она знает это изнутри».

Елена Марьяшина, рыжая ведьма 21 века, следующий спикер Академии, наладила гармонию внутреннего и внешнего состояния гостей, раскрыла понятия «женственность» и «сексуальность». «Я считаю, что женственность — это не про платья, не про каблуки. Женственность идет изнутри», — поделилась Елена, а также пообещала, что после ее выступления «гости избавятся от стереотипов о том, что женщина должна себя вести определенным образом, и поймут, что главное в женщине — это проявление своей индивидуальности».

Адвокат Наталья Березина и психолог Анна Хныкина. Девушки рассказали о своем проекте «Право и Выбор». «Мы помогаем людям создать здоровые и честные отношения, основанные на доверии и уважении. Также мы учим, как правильно входить в отношения, чтобы не возникало плачевных ситуаций, с которыми нам приходится впоследствии работать», — поделились своей миссией бизнес-партнеры. И ведут свой проект девушки именно вдвоем, ведь, по их мнению, «проблемы лучше решать именно в такой коллаборации, потому что психолог поможет выйти из ситуации максимально комфортно и экологично для ментального здоровья, а адвокат решает техническую часть проблемы».

Елена Кожевникова, бизнес-психолог, продолжила выступления спикеров и рассказала о том, как “работает наше подсознание и как сказываются отношения на бизнесе”. Бизнесвумен помогла гостям понять основополагающие аспекты бизнеса: “Бизнес — это не про деньги. Бизнес — это про отношения”.

Серьезные темы о бизнесе и развитии разбавили выступления артистов. Своим творчеством гостей порадовали Марина Дрождина, основатель собственной модельной студии, актриса, модель, хореограф, певица, солистка группы "Hi-Fi", экс-солистка групп "Основной инстинкт", "Королева" и "Ассорти. А также дуэт Сергея Мальцева и Натальи Островской. Сергей - виртуоз, один из лучших и признанных саксофонистов России, герой телепроектов на первом канале, экс Band-лидер оркестра «Фонограф», продюсер и основатель jade.project. и Наталья - диджей, певица и сонграйтер, подготовили эксклюзивный авторский музыкальный перфоманс с участием эмоционального deep вокала, завораживающего саксофона и секвенций на синтезаторе в духе Nils Frahm.

Помимо музыкального шоу на мероприятии состоялся и арт-перформанс с созданием совместной картины от светского художника Сергея Филиппова. Более двухсот картин художника уже находятся в частных коллекциях звёзд театра, кино, эстрады и спорта. Каждая гостья Академии приняла участие в написании общей картины. А когда картина была готова, художник представил ее на сцене.

А в зоне мастер-классов все участницы конкурса и гости Академии «Miss Melon Rich» вместе с геммологом, дизайнером украшений и основателем бренда Gem Spirit Дарьей Вигилевой смогли создать свое первое дизайнерское украшение с камнем-оберегом. С членом союза художников, аромапсихологом Ларисой Солнечной совершить путешествие в Арома-страну, где они расписывали аромакрасками сумочку желаний. С основателем компании "MI Amor" Татьяной Лукашевой, которая уже более 10 лет создаёт красоту из цветов, даря людям хорошее настроение, поучаствовать в создании осеннего пано из живых цветов и декоративных веточек.

Кроме того, в зале развернулся fashion-маркет, на котором российские дизайнеры и производители представили свою продукцию: Нишевый бренд THEATRE des PARFUMS представил магические ароматы, созданные во Франции лимитированными изданиями из драгоценных эфирных масел для коллекционеров редких парфюмов и ценителей утончённой красоты. Елена Карлова, художник-символист из Сибири, представила коллекцию платков с мандалами. Свою продукцию представили швейно-вышивальная фабрика "Матрешка", молодой петербургский дизайнер Виктория Флер, дизайнер бижутерии из Санкт-Петербурга Юлия Титова и бренд стильных очков и оправ «Розалия».

В зоне дегустаций гости могли попробовать настоящие королевские сладости - шоколадные и сырные трюфели ручной работы от компании BonBons и «Сладкая жизнь». Продегустировать напитки от алкогольной компании Stellar Group и насладиться настоящей живительной водой от дистрибьютерской компании «Воды здоровья», которая пропагандирует здоровый образ жизни.

Информационные партнеры: «7 дней», Melon Rich, бизнес-издание Finance Times, ROYALS magazine, Российское интернет-издание «Федеральная служба новостей», Телеканал "Музыка Мода ТВ", международный медиахолдинг City Style Life, политический журнал «Президент», журнал «Союз национальностей», журнал DOM&podium и многие другие.

Как и было заявлено организаторами в начале, гости действительно окунулись в атмосферу взаимной поддержки и выручки. Участники Академии обменялись опытом и ценными советами друг с другом, а также обрели новых бизнес-партнеров!