Благотворительный бал в поддержку 15-летия фонда Оксаны Федоровой пройдет в Доме Пашкова

11 февраля в одном из самых красивых особняков Москвы - Доме Пашкова впервые пройдет благотворительный бал - турнир среди пар ProAm при поддержке Российского танцевального союза (РТС).

Бал откроет серию мероприятий, приуроченных к 15-летию благотворительного фонда Оксаны Федоровой, ключевым направлением деятельности которого является развитие культурно-просветительских проектов и поддержка юных талантов.

Основатель и бессменный президент фонда – Мисс Вселенная, телеведущая, певица Оксана Федорова выступит ведущей бала в паре с президентом РТС, знаменитым балетмейстером, Заслуженным деятелем искусств РФ Станиславом Поповым.

Организаторы бала Вадим Владыкин и Анастасия Усанова отметили: «Для нас очень близка и созвучна тема деятельности фонда – именно культура является тем фундаментом, на котором воспитывается юное поколение в целом, и новое поколение артистов, музыкантов, в частности. И мы рады, что можем внеси свой вклад в деятельность фонда, объединяя творчество и благотворительность».

В рамках дневной программы состоятся соревнования во всех возрастах и категориях в европейской и латиноамериканской программе, а также американ смус. В вечернем отделении состоятся финалы основных категорий турнира, VIP шоу ProAm, шоу профессиональных дуэтов и танцы для гостей вечера. Среди основных категорий турнира также пройдет Кубок Евроазиатского Танцевального Совета по Шоу среди пар ProAm.

Оценивать выступления участников будет оценивать судейская коллеги, в состав которой вошли чемпионы мира и России по бальным танцам.

В рамках бала состоится благотворительная лотерея и аукцион, на котором будут представлены картины в стиле нео-импрессионизма известной художницы, амбассадора фонда Анастасии Маслаковой.

Также в рамках бала-турнира будет объявлена специальная номинация от Оксаны Федоровой, все регистрационные взносы в которой будут направлены в фонд, а победители номинации получат специальный приз от Мисс Вселенной.

Все благотворительные взносы, собранные в рамках бала, будут направлены в фонд Оксаны Федоровой на программу поддержки юных талантов в области академического искусства в рамках проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие».

Регистрация на турнир: https://lifeis.dance/competitions/?id=339