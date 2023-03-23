Body Sculpt Complex: Horse Force Milano разработал комплексную программу моделирования силуэта

Horse Force Milano разработал комплексную программу моделирования силуэта: BODY SCULPT COMPLEX – настоящее достижение эстетической косметологии. Программа направлена на активную борьбу против появления целлюлита, растяжек, дряблости кожи и других несовершенств фигуры. Всего 3 шага на пути к мечте стройного и упругого тела. Сочетание натуральных компонентов и инновационных ингредиентов в каждом флаконе антицеллюлитной программы BODY SCULPT COMPLEX дополняют и усиливают действие друг друга, которое эффективно даже на поздних стадиях.

Первым шагом на пути к идеальному силуэту является Антицеллюлитная мультиактивная сыворотка для похудения день-ночь № 1, действие активных ингредиентов которой клинически доказано– заметный эффект уже после первого применения!

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ МУЛЬТИАКТИВНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ ДЕНЬ-НОЧЬ №1

Объем: 200 мл.

Мультиактивная сыворотка – это первая ступень программы. Средство обладает нежной быстро впитывающейся текстурой, благодаря чему сыворотку комфортно наносить как на ночь перед сном, так и в активное время днем. Специально разработанная сыворотка обеспечивает уменьшение жировых клеток, проявления «апельсиновой корки» и моделирование контуров тела. Флакон средства оборудован аппликатором, который позволяет наносить средство на поверхность кожи и одновременно осуществлять массаж проблемных зон, тем самым улучшая кровообращение и доставку активных ингредиентов в дерму для борьбы с жировыми отложениями и проявлениями целлюлита.

Ингредиентный̆ состав Антицеллюлитной мультиактивной сыворотки день-ночь № 1 обеспечивает максимальную эффективность и позволяет добиться впечатляющих результатов:

RHODOPHYCEAE RED ALGAE - способствуют мощному увеличению липолитической активности, моделируя контуры тела;

CORALLINA OFFICINALIS CORAL WEED - способствует повышению плотности и улучшению структуры эпидермиса, действует как разглаживающий стрии, регенерирующий и деликатно отбеливающий кожу агент;

SUAEDA MARITIMA - увеличивает интенсивность липолиза для более эффективного похудения. В результате «апельсиновая корочка» разглаживается и тело становится стройнее;

КОМПЛЕКС ЭКСТРАКТОВ КОНСКОГО КАШТАНА, ГВОЗДИКИ, ИМБИРЯ, КОРИЦЫ, ПАЖИТНИКА, ПЕРЦА ЧИЛИ - способствует улучшению кровообращения, разогреву тканей, усиливая обменные процессы.

Регулярное применение антицеллюлитных средств нормализует гидролипидный баланс, помогает моделировать фигуру, уменьшая объём бёдер и живота, придаёт коже тонус, делая её гладкой и эластичной. Способствует восстановлению повреждённых клеток и улучшению их защитных функций.

Результат:

Выраженно уменьшается проявление «апельсиновой корки»;

Обеспечивается интенсивная липолитическая активность;

Моделируются контуры проблемных зон тела;

Кожа становится упругой и подтянутой.

Способ применения:

Повернув насадку в положение ON, нанести сыворотку на чистую сухую кожу в области проблемных зон с помощью массажёра. Вернувшись в положение OFF, массажными движениями распределить сыворотку по коже до полного впитывания.

Для устранения целлюлита применять 2 раза в день: утром и на ночь, для профилактики - 1 раз в день.

Рекомендация:

Для усиления эффекта после полного впитывания сыворотки рекомендуется сразу использовать № 2 Anti-Cellulite High Correction Cream-Gel (антицеллюлитный крем-гель корректор фигуры).

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КРЕМ-ГЕЛЬ КОРРЕКТОР ФИГУРЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ №2

Объем: 150 мл.

Крем-гель имеет нежную легкую текстуру, хорошо распределяется и быстро впитывается, благодаря чему его можно использовать утром и надевать одежду сразу после нанесения.

Ингредиентный состав Антицеллюлитного крем-геля обеспечивает максимальную эффективность и позволяет добиться впечатляющих результатов:

RHODOPHYCEAE RED ALGAE - способствует мощному увеличению липолитической активности, моделируя контуры тела;

SUAEDA MARITIMA - увеличивает интенсивность липолиза для более эффективного похудения. В результате «апельсиновая корочка» разглаживается и тело становится стройнее;

CAFFEINE - активизирует жировой и водный обменные процессы, способствует повышению тонуса кожи.

Основные характеристики:

выраженно уменьшаются проявления целлюлита;

обеспечивается скульптурирование проблемных зон тела;

заметно моделируются контуры тела;

кожа разглаживается, укрепляется, становится более упругой и эластичной.

Крем-гель корректор фигуры входит в комплексную программу моделирования силуэта BODY SCULPT COMPLEX. Серия направлена на активную борьбу против проявления целлюлита, растяжек, дряблости кожи и устранение несовершенств фигуры. Регулярное применение антицеллюлитных средств программы нормализует гидролипидный баланс, помогает моделировать фигуру, уменьшая объём бёдер и живота, придаёт коже тонус, делая её гладкой и эластичной. Способствует восстановлению повреждённых клеток и улучшению их защитных функций.

Способ применения:

Нанести Крем-гель на чистую сухую кожу в области проблемных зон. Распределить массирующими движениями до полного впитывания. Применять 2 раза в день: утром и вечером.

Рекомендация:

Для усиления эффекта рекомендуется использовать совместно с №1 Anti-Cellulite Multiactive Serum slim fit (Антицеллюлитной мультиактивной сывороткой для похудения день-ночь). Нанести сыворотку на чистую сухую кожу в области проблемных зон, дать полностью впитаться и затем нанести №2 Антицеллюлитный крем-гель корректор фигуры.

Завершающим этапом этой антицеллюлитной программы является

УЛЬТРАИНТЕНСИВНЫЙ КРЕМ ПРОТИВ РАСТЯЖЕК ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ДИЕТ № 3

Объем: 150 мл.

Средство оказывает тонизирующий и разглаживающий эффект, уменьшает и предотвращает проявление растяжек во время беременности и диет. Средство обладает нежной и невесомой текстурой, благодаря чему легко и равномерно распределяется по коже, моментально впитывается, что позволяет без труда надевать одежду сразу после применения.

Ингредиентный состав обеспечивает максимальную эффективность и позволяет добиться впечатляющих результатов:

заметно уменьшаются растяжки при ежедневном применении,

предотвращается появление новых стрий,

улучшается упругость и эластичность кожи,

крем укрепляет эпидермальный слой и препятствует увяданию кожи.

Регулярное применение средств BODY SCULPT COMPLEX нормализует гидролипидный баланс, помогает устранять несовершенства, придаёт коже тонус, делая её гладкой и эластичной. Способствует восстановлению повреждённых клеток и улучшению их защитных функций.

Таким образом, красота тела эффективно восстанавливается день за днем!

Активные ингредиенты:

PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL - обладает хорошими питательными и смягчающими свойствами, помогает бороться со старением кожи.

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER - способствует восстановлению кожи, питает, увлажняет и смягчает её, улучшает барьерные функции кожи.

MARRUBIUM VULGARE - в сочетании с пептидом и пантенолом уменьшает растяжки, защищает структуру кожи от деградации тканей, стимулирует регенерацию и синтез коллагена.

Способ применения:

Нанести крем на чистую сухую кожу проблемных зон. Распределить массирующими движениями до полного впитывания. Использовать утром и вечером. Можно использовать как самостоятельное средство от растяжек.

Рекомендация:

Применять другие продукты Anti-Cellulite Line (№ 1 Антицеллюлитную мультиактивную сыворотку для похудения и № 2 Антицеллюлитный крем-гель корректор фигуры).

По результатам клинических исследований с участием активного компонента RHODOPHYCEAE RED ALGA было выявлено:

После 28 дней применения показатели очертаний бедер снизились на 8,2-56%

После 28 дней применения показатели очертаний живота снизились на 5,6-36%

После 28 дней применения обхват рук может уменьшиться на 1,47 см.