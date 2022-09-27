BOGGI MILANO открывает девятый магазин в Москве

На днях распахнул свои двери новый бутик Boggi Milano расположенный в столичном торговом центре «МЕТРОПОЛИС». Это уже тринадцатый монобрендовый бутик, открытый в России с начала 2019 года. Boggi Milano представляет новый концептуальный дизайн, разработанный итальянским архитектурным бюро Eliana Citterio. Покупателей ждет элегантная и гостеприимная атмосфера с современными деталями. Новый дизайн помещения дает возможность представить коллекцию в расширенном ассортименте и нацелен на обновление и модернизацию бренда.

В сезоне осень-зима Boggi Milano предлагает современное прочтение классики городского гардероба. Новая кампания «Время качества» объединяет привычный кэжуал с функциональной элегантностью, что отражено в большом количестве удобных пиджаков и блейзеров, возвращающих нас к подлинному итальянскому стилю и характеру. Мужчина Boggi Milano все также предпочитает отменный стиль, качество, комфорт и универсальность гардероба.

В 2022 году бренд продолжает реализовывать успешную долгосрочную розничную стратегию. Все магазины компании и онлайн-магазин ru.boggi.com открыты, а новые коллекции уже ждут своих покупателей. Вячеслав Шикулов, генеральный директор Boggi Milano Россия: «Мы очень рады, что наш новый бутик открывается именно в ТЦ МЕТРОПОЛИС. Boggi Milano известен своим фирменным стилем и современным вкусом, использованием высококачественных материалов, превосходным сервисом в бутиках и отличным соотношением цены и качества. Бренд развивается за счет сочетания технических инноваций, экологичных тканей и модных деталей. И мы стремимся к тому, чтобы наши покупатели были уверены, что здесь они найдут все самое лучшее, удобное и модное, что сегодня представлено в сегменте мужского гардероба.»