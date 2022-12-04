БОЛЬШОЙ МАЛЕНЬКИЙ МИР: Geox представляет детскую обувь сезона Зима 2022/23

Переход к настоящим холодам Geox отмечает утепленной капсулой, включающей в себя удлиненные ботинки на шнуровке и сапоги-дутики. Палитра самая разнообразная: от теплой бежевой до холодной перламутрово-синей, серой и черной. Особенно серебристым блеском выделяется пара лаконичных утепленных ботинок на липучке с минималистичным декором для девочек. Без них не обойтись, катаясь с ледяной горки, гуляя по заснеженному парку и отправляясь с подругами на зимний праздник. Специально для юных мечтательниц в коллекции есть модель, декорированная сказочным пони.

Мальчикам зимой не до игр: если гулять – так уходить в настоящий снежный поход, если кататься на санках – то за звание самого быстрого. С таким подходом и обувь должна быть соответствующей. Утепленные полуботинки и дутики идеально защищают от слякоти и гарантируют комфорт на протяжении долгой зимней прогулки, а резиновая подошва с перфорацией обеспечит оптимальную циркуляцию воздуха. Революционным открытием сезона стала утепленная модель Geox Bunshee для мальчиков с натуральным мехом внутри и абсолютной водонепроницаемостью благодаря встроенной в модель запатентованной технологии Amphibiox™. Помимо тепла и водонепроницаемости модель дополнительно оснащена инновационной нескользящей подошвой Grip Plus, которая отвечает за идеальное сцепление с любой поверхностью. Выполненные в урбанистическом стиле, эти зимние ботинки не оставят равнодушными ни придирчивых к комфорту и здоровью ребенка родителей, ни самого юного первооткрывателя заснеженных дворов и парков.