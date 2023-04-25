Бот поиск по фото от портала Himera Search

В нашей повседневной жизни случаются ситуации, когда возникает необходимость найти человека по имеющимся у нас данным. Причем иногда нет ничего другого, кроме фотографии. Если несколько десятков лет назад о подобном приходилось только мечтать, то сегодня это стало реальностью. Современные технологии дошли до такого уровня, что помогут вам найти человека по его фотографии. К примеру, бот поиск по фото от портала Химера Серч получает от вас фотографию и выдает результат уже в течение нескольких минут.

Для чего это нужно?

Допустим вы нашли старую фотографию с друзьями и планируете найти человека, который на ней запечатлен. Возможно, вы не общаетесь уже много лет и не знаете, где он сейчас. Еще ботом часто пользуются, когда хотят найти понравившегося человека. Ведь никаких других данных, кроме внешности на фотографии нет.

Как это работает?

Бот Himera Search для поиска человека по фото работает на основе алгоритмов компьютерного зрения и машинного обучения. Процесс поиска можно разбить на следующие этапы:

1. Вы загружаете фотографию человека. Чтобы результат был успешным, она непременно должна быть хорошего качества.

2. Бот начинает сбор информации, включая открытые и закрытые источники, а также базы данных, которые содержат фото человека. В первую очередь, поиск осуществляется в социальных сетях.

3. Поиск и анализ совпадений. Выбираются изображения с наибольшим процентом совпадения с оригиналом фотографии.

4. Вам предоставляется страница, на которой фигурирует фотография. Если это страница в социальной сети, то вы сразу же увидите данные человека и сможете с ним связаться.

И все это за несколько минут, без каких-либо усилий с вашей стороны. Что касается альтернативных способов, то их практически нет. Бот для поиска человека по фото является новой и эффективной технологией, которая поможет вам отыскать человека. Он обрабатывает большое количество информации и позволяет быстро находить идентичные изображения. Особенно хорошо то, что проводить процедуру поиска можно не только с компьютера, но и прямо со своего смартфона. Данным инструментом с каждым днем пользуется все больше людей. Ведь мы живем среди такого объема электронной информации, что отыскать необходимую самостоятельно порой просто нереально. Особенно если вы располагаете не какими-то конкретными данными (ФИО, номер паспорта, место прописки), а обычной фотографией.