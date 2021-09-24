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БОТИНКИ 6 INCH HERITAGE WATERPROOF

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  • 24 Сентября 202120:52

Вдохновлённые легендарными шестидюймовыми ботинками Timberland®, эти водонепроницаемые мужские ботинки имеют подкладку из ткани ReBOTL™, состоящей на 50% из переработанного пластика. Стелька с технологией Anti-fatigue покрыта кожей.

reBotl™. Timberland создал этот экологически чистый материал, собирая пластиковые бутылки из не поддающегося биологическому разложению ПЭТ, перерабатывая их и превращая в нити из полиэтилентерефталата (переработанный полиэтилентерефталат). Этот материал позволяет бренду создавать продукт, на 50% состоящий из переработанного ПЭТ, с целью почти полного снижения воздействия на окружающую среду различных производственных процессов.

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