БОТИНКИ 6 INCH HERITAGE WATERPROOF

Вдохновлённые легендарными шестидюймовыми ботинками Timberland®, эти водонепроницаемые мужские ботинки имеют подкладку из ткани ReBOTL™, состоящей на 50% из переработанного пластика. Стелька с технологией Anti-fatigue покрыта кожей.

reBotl™. Timberland создал этот экологически чистый материал, собирая пластиковые бутылки из не поддающегося биологическому разложению ПЭТ, перерабатывая их и превращая в нити из полиэтилентерефталата (переработанный полиэтилентерефталат). Этот материал позволяет бренду создавать продукт, на 50% состоящий из переработанного ПЭТ, с целью почти полного снижения воздействия на окружающую среду различных производственных процессов.