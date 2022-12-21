Бренд 7.2.66 выпустил в продажу капсулу, посвященную 65-летию космической эры, разработанную в коллаборации с «Роскосмосом» и агентством SPUTNIK

В 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли «Спутник-1», далее в космосе побывали Белка и Стрелка, а после и сам Юрий Гагарин. Тема космоса завораживала умы, становясь поп-культурным явлением, интерес к которому сейчас проходит новый виток роста. В этом году о достижениях российских космонавтов напомнил российский бренд 7.2.66 в новой лимитированной коллекции, созданной совместно с «Роскосмосом» и международным агентством Sputnik медиагруппы «Россия сегодня». Коллекция уже доступна на онлайн-платформе Lamoda и сайте бренда.

В коллекции представлены хлопковые свитшоты, шоперы и аксессуары с принтами, посвященными самым значимым событиям в сфере российской космонавтики: космический полет Белки и Стрелки, первый полет человека в космос, ключевые даты запусков космических кораблей. Палитра капсулы выдержана в базовых цветах: белом, черном и сером с акцентами космического голубого и оранжевого. Важным дополнением является таймлайн, отражающий главные достижения российских ученых и космонавтов.

Бренд 7.2.66 создает одежду для интеллектуальных и целеустремленных людей, которые ценят не только стиль и комфорт, но и концептуальность. 7.2.66 обращает внимание, в первую очередь, на нумерологию как важную составляющую нашей жизни. Цифры, появившиеся в жизни древнего человека даже раньше, чем письменность, сейчас с невероятной скоростью несут нас в будущее: к новым открытиям, достижениям и путешествиям в космос. Являясь частью точных наук, они, в то же самое время, содержат в себе магию, на которую мы опираемся в повседневности: числа-талисманы, дни рождения, пароли, пин-коды… Так, сохраняя наши традиции и память, цифры помогают нам создавать свою реальность. Понимая значимость самого главного ресурса в жизни современного человека — времени — бренд 7.2.66 сосредоточился на создании удобной, лёгкой в уходе, одновременно характерной и стильной одежды. В капсулах бренда легко собрать комплекты на каждый день, не отвлекаясь от самых важных вещей.

Благодаря совместной капсуле 7.2.66, «Роскосмоса» и Sputnik любому человеку становится доступна магия космоса, дающая возможность ощутить причастность к великим достижениям человечества в освоении внеземного пространства. Одновременно с этим, предметы коллекции станут талисманами, которые вдохновят на новые открытия в повседневной жизни.