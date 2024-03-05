Бренд Akhmadullina Dreams выпустил новую коллекцию SS 24

В своей весенне-летней коллекции Akhmadullina Dreams представляет новую волшебную историю со сказочными персонажами и разнообразными интерпретациями растительных и цветочных мотивов. В новом сезоне бренд не только усовершенствовал свои женственные силуэты-бестселлеры, но и создал на их основе новые. Также расширился и дополнился изящными деталями ассортимент базовых изделий, сохранив при этом эстетику легкости и мечтательности.

Основа коллекции – романтические платья: платья-рубашки, платья на запах, подчеркивающие фигуру, модели с летящими юбками и пышными рукавами с высокими манжетами. В линию верхней одежды включены тренчи, стеганые куртки и пальто, которые гармонично стилизуются и с брючными костюмами, и с трикотажной группой. Обращает на себя внимание на укороченное пальто молочного цвета: уникальная технология закрытых швов позволяет обойтись без подкладки, что делает его легче и удобнее, при этом оно теплое, ведь в составе 67% шерсти. Также в коллекцию включены новые фиты денима, которые составляют идеальную пару с бестселлерами бренда – футболками с вышивкой «Мечтать».

Главные герои весенних принтов и вязаных паттернов – забавные зайцы и коты, которые играют с клубками, уютно сворачиваются вокруг воротника, парят в облаках на легких крыльях и задают романтическое настроение, обмениваясь подарками в виде букетов и морковок. С приближением тепла оттенки красок становятся ярче: на платьях расцветают сказочные цветочные поля, вдохновленные живописью Клода Моне. А летом мы отправляемся на тропический пляж: ныряем в поисках подводных растений, любуемся ими на воздушных платьях из хлопка и шелка – вместе с фирменным зайчиком Akhmadullina Dreams.

В этой весенней коллекции особенно много внимания уделяется цвету. Весна открывается капсулой в насыщенном кобальте и небесно-голубых оттенках с акцентами трендового цвета абрикоса, которые сменяются цветом голубого льда, темного шоколада и фирменным цветом шалфея. К лету краски становятся насыщеннее, ярче и свежее, поддерживая флористическую тему принтов и мотивы сафари.

Akhmadullina Dreams традиционно уделяет большое внимание материалам: летняя коллекция включает в себя платья из ткани с нежнейшим сочетанием хлопка и шелка, из шелковистой вискозы и легкого тенселя, хлопковые джемперы, лен и твилл в капсуле сафари.

В коллекции Весна-Лето 2024 есть всё, чтобы в любое время наступающего теплого сезона чувствовать себя героиней сказочной истории и «всегда мечтать» вместе с Akhmadullina Dreams.