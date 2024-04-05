Бренд Alena Akhmadullina представил новую коллекцию весна-лето 2024

Концептуальный бренд Alena Akhmadullina, который представляет русское наследие как сокровище мировой культуры, в своей новой коллекции Spring-Summer 2024 находит вдохновение в сказке Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Многогранные образы, кутюрные техники, премиальные материалы и инновационные технологии рассказывают историю об одежде как произведении искусства.

Сказка начинается с приглашения в Лукоморье: волшебное пространство, где растет сказочный дуб. Биоморфная структура его листьев вдохновила бренд на множество решений: они реализованы и в объемной вышивке, и выложены жемчугом, и выполнены из сложенных в несколько слоев органзы. В этом блоке коллекции много принтов, эскизный этап которых был выполнен с помощью искусственного интеллекта, а затем скетчи дорабатывались вручную. Мотивы сказочного леса напечатаны на плотном шёлке и прозрачной органзе, а сверху дополнены отдельными элементами из той же ткани – травинками, листьями, благодаря чему достигается объемная многослойность. Конечно же, не обошлось без принтов с изображениями «неведомых зверей»: в облаках парит «кот учёный» с крыльями.

Многообразие образов сказки в коллекции тяготеет к двум полюсам: женское начало, которое воплощает Людмила, проявляется в палитре светлых оттенков в сочетании с россыпями жемчуга в декоре и принтах, а мужское – Руслан и Черномор – в брутальных вещах из кожи и денима и четких структурах.

Обращаясь к традиционной для бренда теме херитажа, Alena Akhmadullina представляет блок изделий, вдохновленных смокингом: мужской костюм становится женственным, дополняясь декором из «шкатулки драгоценностей» царевны. Драматичный образ Черномора читается в изделиях из новативной ткани – денима, покрытого водоотталкивающим напылением, фактура которого напоминает кожу. Брутальный деним с другой фактурой – вареной – соединяется с летящей бахромой и фирменным приемом бренда – женственным плетеным оплечьем.

Блок кроше – размышления бренда об интерпретации доспехов Руслана: четкие структуры контрастируют с женственными силуэтами, цветом и фактурой пряжи. Платья в пол и комбинезон с расклешенными брюками сложены из вывязанных вручную разноуровневых конструкций, которые дополнены жемчугом, встроенным в композицию. Жемчуг в принципе является одним из основных декоративных элементов в коллекции, он ассоциируется с образом Людмилы – светлым женским началом и, конечно, с русским кодом. Из него выполнены аксессуары – сумки, украшения, лифы, оплечья и целое платье.

Кутюрная часть коллекции, состоящая из 10 платьев – это тизер будущей регулярной линии Alena Akhmadullina Couture. Здесь представлены кутюрные платья ручной работы с вышивкой, выполненной люневильским крючком по шелковой сетке с использованием натурального ракайльного жемчуга и богемского бисера. На каждое платье ушло до 100 часов работы.

Отдельного внимания заслуживает обувная линия, выполненная в коллаборации с лабораторией Nature Based Lab, основной миссией которой является симбиоз экологических материалов и искусства. Специально для коллекции были созданы фактуры из биоразлагаемых материалов, вдохновленные сказкой «Руслан и Людмила»: например, фраза об «избушке на курьих ножках» навела на мысль об использовании яичной скорлупы для биопластика, а эпизоды, где похищенная Черномором Людмила гуляет в садах среди апельсиновых деревьев, вдохновили на эксперименты с применением сырья этого растения.