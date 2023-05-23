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Софья Румянцева

Бренд BAON готовит ребрендинг и отмечает 31 год со дня основания компании

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  • 23 Мая 202310:12
Сюжеты: BAON

В мае 2023 года компания BAON встречает свое 31-летие. По этому случаю бренд подготовил для своей аудитории много интересных подарков, а летом планирует презентовать новый концепт магазинов.

С 1992 года BAON радует покупателей качественной, функциональной и удобной одеждой для женщин, мужчин и детей, за которой неизменно из года в год возвращаются всей семьей. Компания использует в своей работе как наработанный годами опыт, так и новые технологии и зарекомендовала себя как стабильная и стремительно развивающаяся.

 

За прошедший год BAON увеличил ассортимент на 50%, появилось много интересных направлений: успешно продаются линия базовой одежды

Must have и трендовая лимитированная коллекция BAON Why not, появилась абсолютно новая спортивная капсула BAON Level Up. Но главная новость запланирована на июль 2023 года: BAON готовится презентовать обновление бренда и новый концепт своих оффлайн магазинов.

 

В честь Дня рождения BAON с 16 по 25 мая во всех фирменных магазинах действует дополнительная скидка 15% на все коллекции. Также бренд подготовил подарки, выиграть которые можно, зарегистрировав до конца мая на специальной промо-странице чек или номер онлайн заказа. Главным же призом станет сертификат на шопинг в BAON.

 

Всем участникам акции бренд дарит бонусы BAON в размере 31% от суммы покупки.

 

Илья Анатольевич Ярошенко, генеральный директор BAON: «31 год –  солидный возраст для бренда, BAON за это время заслужил любовь и доверие. Мы хотим быть и дальше интересными для наших покупателей и надежными для сотрудников кампании. Этот год для нас невероятно насыщен крутыми проектами и задачами. Будем с удовольствием делиться успехами и радовать новинками в ассортименте, дизайне магазинов, новыми подходами в коммуникациях».

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