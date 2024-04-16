Бренд BAON выпустил новую лимитированную коллекцию «WHY NOT?»

Бренд BAON представил новую коллекцию своей постоянной лимитированной линейки «WHY NOT?», которая включает самые трендовые решения весенне-летнего сезона для женщин и мужчин: тонкий трикотаж, карго, объемные лаконичные силуэты в универсальных черном, сером, белом и актуальном акцентном цвете Avocado Mousse.

Комфорт вне рамок – актуальные тренды, дополненные неординарными деталями в новом прочтении: карманами в стиле карго и массивными металлическими молниями

Платья длины макси, юбки плиссе и топы из тонкого трикотажа, юбки карго и блузы с накладными карманами позволят собрать как базовый лук, так и расставить в нем стилистические акценты. Удлиненный женский жилет с объемными плечами и популярные брюки палаццо подойдут как на каждый день, так и дадут пространство для экспериментов с образом для особого случая.

Мужчины легко составят образ из минималистичных брюк или шорт карго, поло, рубашек из вискозы и льна, кардиганов оверсайз и хлопковых пиджаков, а костюм с широкими брюками идеально будет сочетаться с базовой футболкой или более классической рубашкой, формируя модный многослойный лук.

В коллекции использованы натуральные и технологичные материалы, идеально подходящие для лета: комфортный хлопок, универсальная вискоза, пропускающий воздух лен, а также шелк, который в составе некоторых тканей обеспечивает нежный тактильный эффект.

Коллекция «WHY NOT?» с ее комфортным кроем, лаконичной цветовой палитрой и вниманием к актуальными трендам, дополненным неординарными деталями, полностью отражает философию бренда «Непринужденная элегантность», когда быть элегантным легко, естественно и комфортно.

О бренде:

BAON – российский бренд повседневной и верхней одежды для мужчин, женщин и детей. BAON создает одежду, которая выглядит элегантно, красиво, даёт почувствовать себя непринужденно и естественно вне зависимости от настроения и ситуации.

https://baon.ru/