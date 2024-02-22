Бренд Дефиле предлагает совершенно новый взгляд на домашнюю одежду

Дефиле считает своим абсолютным приоритетом бережное отношение к себе и миру, внимание к эмоциональному и физическому состоянию. В этом сезоне бренд представил новую коллекцию: разные предметы объединены в капсулу, элементы которой можно менять или дополнять образ новыми. Этот непринужденный «микс» не только практичен и удобен — он дает простор для эстетики и самовыражения в комфортной домашней обстановке, позволяет расслабиться, насладиться временем для себя, немного «замедлиться» в повседневной суете и рутине. Все изделия домашней капсулы отличает превосходное качество и многофункциональность, поэтому базовые майки и футболки можно комбинировать с одеждой для учебы или офиса, а облегающие легинсы или «велосипедки» надеть на прогулку или тренировку.

В одежде для дома нет и не может быть жестких правил и регламентов. Все зависит только от вашего желания, образа жизни и представлений о комфорте. Поэтому особенное внимание бренд уделяет тактильному восприятию ткани, ощущениям, которое она вызывает при соприкосновении с кожей. В домашней капсуле можно выбрать фактуры, которые нравятся именно вам: струящаяся гладкая вискоза, легкий дышащий хлопок, сатин с эффектом мокрого шелка, мягкий трикотаж и удобный бамбук.

В коллекции представлены изделия свободных, расслабленных форм из невесомого немнущегося сатина. Эта одежда с эффектом мокрого шелка сочетает комфорт и непринужденную элегантность. Модели из натурального хлопка, которые свободно сидят и при этом отлично держат форму. Это пример многофункциональности одежды Дефиле. Рубашку можно носить дома либо надеть с майкой и джинсами или легинсами: получится динамичный городской образ. На пляже легкую рубашку можно набросить на плечи поверх купальника. Универсальные футболки из высококачественного хлопка, который отлично держит форму даже после многократных стирок, и майки трендового силуэта с удобным вырезом горловины, сшитые из мягкого трикотажа в рубчик.

Дефиле придает большое значение физическому и эмоциональному благополучию, а для него очень важны регулярные занятия спортом и фитнесом. В коллекции представлены одежда для домашних тренировок, и для занятий в спортклубе. Удобные легинсы и велосипедки из трикотажа, выполненного по бесшовной технологии вязки. Они обеспечивают мягкое эластичное прилегание и полный комфорт во время выполнения упражнений. Легинсы и велосипедки отлично сочетаются с топами из натурального дышащего бамбукового волокна. Топы свободно сидят, не сковывая движений, что наверняка понравится и практикующим йогу, и просто ценителям повседневного комфорта. Комфортные базовые топы из бамбука можно носиьт каждый день или использовать при занятиях спортом.