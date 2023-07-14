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Юлия Анатольевна Бурулева

Бренд «Душегрея» представит коллекцию «Ветер с полей» в рамках фестиваля моды и роста «Зелёный подиум»

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  • 14 Июля 202320:52
Сюжеты: Душегрея

16 июля в рамках фестиваля моды и роста "Зелёный подиум" в саду имени Баумана пройдёт концерт группы "Терн" и показ коллекции "Душегреи" — "Ветер с полей".

В показе примут участие: поэтесса Лариса Рубальская, актрисы Светлана Тома, Оксана Сташенко, Серафима Низовская, Ирина Лачина, Юлия Куварзина, певица Нина Шацкая.

Приглашаем на показ всех поклонников бренда "Душегрея" и ценителей многогранного творчества группы "Терн".

Вход на фестиваль и на показ свободный!

Дата —16 июля

Концерт группы "Терн" -18.00.

Сбор гостей к показу — в 18.30.

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