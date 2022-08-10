Бренд From Luna представил коллекцию-трансформер весна-лето 2022

Хиты коллекции весна—лето бренда From Luna были представлены в саду имени Баумана в последние дни июля в рамках фестиваля моды и роста «Зеленый подиум 2022». Основу бренда составляют так называемые вещи-трансформеры, которые подчеркивают многогранность и красоту женщины в динамике большого города!

Как говорит основатель и дизайнер бренда Людмила Канунник, жизнь женщины в современном мире многогранна, разнообразна и порой сложна.

"Семья, карьера, красота, самореализация, спорт, развитие – все требует огромных вложений и внимания. В таких условия женщине постоянно приходится переключаться, менять роли и трансформироваться.

Бренд From luna был создан для того, чтобы помочь женщине быстро менять себя, свое эмоциональное состояние и внешний вид".

23 и 24 июля в саду Баумана прошло самое вдохновляющее fashion-событие этого лета - Фестиваль моды и роста 2022 «Зеленый подиум». На трех уникальных подиумах свои работы продемонстрировали более 50 дизайнеров из России и стран СНГ. В событии приняли участие более 100 брендов одежды, эко-продукции и аксессуаров. Главным событием фестиваля стал уникальный перформанс «Русская классика на языке современной моды» в гроте Бельведер при участии звезд эстрады, театра и кино. Также прошли мастер-классы, лекции, конкурс молодых дизайнеров и флористов, концерт, а на территории парка развернулся зеленый маркет от российских производителей.

Фото: Джива Ли, Елизавета Фильченко