Бренд Love Dresses равно «Очарование женственности»

Коллекция «Очарование женственности» бренда Love Dresses была представлена в минувшие выходные, 24 июля, в саду имени Баумана на Фестивале моды и роста «Зелёный подиум – 2022». Организатор мероприятия – компания Liga Pro, генеральный глянцевый партнёр – журнал Melon Rich.

В показе были представлены платья, которые практически на 80% выполнены вручную. В создании образов дизайнер и основатель бренда Татьяна Овчаренко использует разные виды декора: вышивка гладью, бисером, люневильским крючком. Также любимым элементом являются объёмные цветы. Благодаря которым каждое платье становится неповторимым.

Каждое платье дизайнера — это маленькая история, раскрывающая женственность и лёгкость нашей прекрасной половины человечества!​

23 и 24 июля в саду Баумана прошло самое вдохновляющее fashion-событие этого лета — Фестиваль моды и роста 2022 «Зелёный подиум». На трёх уникальных подиумах свои работы продемонстрировали более 50 дизайнеров из России и стран СНГ. В событии приняли участие более 100 брендов одежды, экопродукции и аксессуаров. Главным событием фестиваля стал уникальный перфоманс «Русская классика на языке современной моды» в гроте Бельведер при участии звёзд эстрады, театра и кино. Также прошли мастер-классы, лекции, конкурс молодых дизайнеров и флористов, концерт, а на территории парка развернулся зелёный маркет от российских производителей.

Партнёрами «Зелёного подиума» выступили: Совет по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленная палата РФ, группа компаний SALUS, Издательский дом Мелон Групп (журнал Melon Rich и Finance Times), Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы при Правительстве Москвы, НКО «Союз женских сил по поддержке гражданских инициатив и проектов», «Союз пиарщиков России».

Фотограф: Джива Ли, vpole.veter