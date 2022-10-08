Бренд обуви Veldskoen теперь в России

Практичную и стильную обувь, которую носят Эштон Катчер, принц Гарри и Мэттью Макконахи, теперь можно купить и в России

История Veldskoen началась в 2016 году, во время Олимпийских игр в Рио. Предприниматель Ник Дрейер посмотрел церемонию открытия и осознал, что униформа представителей ЮАР на официальных мероприятиях совсем не отражает богатую культуру страны и то, чем она живет сейчас. «Я позвонил своему другу Россу Зондагу и вместе мы начали фантазировать, в чем бы хотели видеть наших атлетов. Не прошло и нескольких минут разговора, как мы хором сказали: конечно же, в veldskoen — национальной южноафриканской обуви», — рассказывает Ник.

Название Veldskoen означает «обувь, сделанная из кожи», произносится как feltschoon – «фэлтскун». «Спросите любого жителя ЮАР, что такое veldskoen, — все знают правильный ответ. Наша миссия — сделать современную ЮАР интересной для людей по всей планете, поэтому мы решили оставить традиционное название и популяризировать его и вне нашей страны».

Veldskoen — это удобная и практичная обувь на каждый день. Еще тысячу лет назад прототипы современных veldskoen изготавливали в койсанских племенах вручную из натуральной кожи, применяя уникальные технологии. Обувь почти невесомая, ногам в ней никогда не будет жарко, при этом она очень прочная: испокон веков ее главными функциями были комфорт и прочность.

Ник и Росс решили последовать примеру предков: все изделия бренда Veldskoen делаются вручную, самыми профессиональными мастерами (компания работает с локальной семейной фабрикой, которая уже четыре поколения специализируется на работе с кожаными изделиями). Основа обуви — разные виды высококачественной кожи и замши, кожаная стелька, подошва из термоэластопласта (гарантирует гибкость, комфорт и износостойкость).

«Изюминкой» современных veldskoen стали цветные шнурки и подошва: «Еще во время нашего брейншторма мы с Россом решили, что хотим добавить традиционным veldskoen больше цвета. Уже на первых макетах (которые, к слову, были готовы спустя пять часов после нашего первого разговора) подошва обуви окрасилась в яркие цвета. Такая, на первый взгляд, небольшая деталь в результате стала нашей визитной карточкой. Теперь поклонники veldskoen по всему миру узнают друг друга по цветной подошве».