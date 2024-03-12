Бренд "Снежная Королева" представил новую весеннюю коллекцию

Весенняя коллекция «Снежной Королевы» – идеальный баланс актуальных трендов, отвечающих нашему запросу на обновление в наступающем сезоне, и вневременных позиций, которые станут продуманной инвестицией в модный гардероб.

Постоянная тема MODERN OFFICE представлена в этот раз лаконичными костюмными линиями в благородных оттенках печеного яблока, облачно-сером, ванильном, ореховом и цвете пробкового дерева. Классические двубортные жакеты миксуются с укороченными брюками и трендовыми юбками со складками, рубашки дополняются корсетными топами и жилетами, кроп-жакеты сочетаются с мини-юбками. Вариации направления представлены темой OFFICE CHIC – минималистичный, но чувственный стиль «офисных сирен» с его оттенками нежно-голубого и сорбетно-зеленого в миксе с коричневым и бежевым. Один из самых романтичных трендов, представленных в коллекции, это объемные цветы, которыми декорированы тонкие полупрозрачные блузы в нюдовой палитре.

Стилистика верхней одежды продолжает заявленные темы. Классические двубортные пальто, пальто-халаты и пальто-жакеты в цветовой гамме «тихой роскоши» излучают элегантность и класс. Кожаные тренчи и укороченные кожаные куртки – стиль, выраженный в фактурах и оттенках. Шерстяные бомберы и укороченные двубортные пальто – сдержанность с интересными акцентными деталями.

Мужская коллекция гармонирует с женской по силуэтам и цветовой палитре. Укороченные пальто и кожаные куртки выполнены в элегантной бежево-коричневой гамме. Актуальная тема стежки прослеживается как в легких куртках светлых оттенков, так и в бомберах из денима. Мягкие комфортные силуэты решены в глубокой палитре винного и насыщенного синего, бежевого, песочного и светло-серого.

Ассортимент новой коллекции «Снежной Королевы» отвечает запросу современной городской аудитории на трендовый комфортный гардероб, который станет инвестицией и будет актуален не один сезон.