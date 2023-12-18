Буйство красок художницы Жанны Михеевой

Несмотря на сильную метель, вернисаж собрал большое количество гостей, а яркие краски картин Жанны Михеевой удачно контрастировали с заснеженным Петербургом. Некоторые гости отметили, что ноябре было все четыре часа солнца в городе. На полотнах Жанна Михеева — солнца было с избытком. Не даром, эта современная художница получила признание не только на Родине, но также ее картины выставляются в галереях Берлина и Майами, а также приобретаются для частных коллекций в Германии, США, Италии и России.

Жанну Михееву отличает неординарная подача очевидных вещей и взгляд с необычного ракурса. Зрители не остаются равнодушными у ее картин, которые раскрывают суть человеческих эмоций, не прикрывая их драпировкой. Свой собственный творческий почерк она приобрела, работая с известными мастерами. «Мне повезло, что я имела возможность учиться у таких художников, как Ромеро Бритто и Алексей Загородных. Я искала и выработала свой стиль, который называю фантазийным импрессионизмом», - делится Жанна Михеева.

Художница работает в разных жанрах, создает портреты, натюрморты, полотна в стиле «ню». Ее работы объединены оригинальной манерой исполнения, которую отличает эмоциональная подача цвета и формы. Благодаря использованию смелых, размашистых мазков и глубоких цветов Жанна Михеева создает живые и динамичные полотна, даже если на первый взгляд они изображают статические объекты.

Говоря о своих картинах, Жанна Михева вспоминает слова Генри Уорда Бичера — «Каждый художник окунает кисть в свою душу». Автор полотна, по ее мнению, обречен быть собой, а значит, свободен в изображении себя. Член Союза художников России Алексей Загородных отмечает неординарность стиля Жанны Михеевой: «Ее работы экспрессивны и зачастую провокационны. Они носят взрывной характер. Но это всегда честная история, обнажающая душу». Бразильский художник Ромеро Бритто подчеркивает, что в красочные истории художницы хочется окунуться, чтобы найти в них что-то свое.

Вернисаж прошел изысканно и атмосферно: виртуозная игра солиста оркестра Романа Хатипова - лауреата джазовых фестивалей Эдгара Шамова, перфоманс с элементами американского балета, диджей сет от очаровательной Dj Lil Sandra идеально сочетались с современным взглядом автора картин и идеей, которую они несут зрителю.

«Это событие стало глотком ярких впечатлений в зимней, холодной усталости. Картины автора - сложные сочетания цветов и чувств, заставляют задуматься, и вместе с тем рождают потребность отпустить старое, старые страхи. Моё ощущение после мероприятия, как после погружения в сказку: из яркого калейдоскопа сложных эмоций я вышла обновлённой», - поделилась кандидат социологических наук, энергопрактик Марина Исаченко.

«Творческий замысел, манера исполнения и энергия работ оставили очень приятное «послевкусие» и желание следить за творчеством талантливого художника», - добавила режиссер, продюсер, автор песен, певица, бизнесвумен Анна Каменева.