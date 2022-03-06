С громким плеском в России прошла уникальная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым – это модно!». Она охватила страну от Москвы до Тюмени. Центром акции стал подмосковный Красногорск.

Уже давно в нашей жизни между слова «спорт» и «здоровье» поставлен знак равенства. Здоровый образ жизни стал не увлечением одиночек, а семейным принципом. И хотя в каждом городе нашей Родины проходят праздники посвященные ЗОЖ, но объединение регионов посредством телемоста в формате именно семейного праздника произошло впервые.

- По программе тренировок нашего спортивного клуба мы каждую неделю выезжаем в купель для закаливания. Я хотел это как-то вывести в массы. Закаливание — это здоровье, это повышение иммунитета. И нужно обладать определенной силой воли для того, чтобы выйти и облиться, - сказал организатор всероссийской акции «Быть здоровым – это модно!», Илья Шадриков.

В каждом городе на месте проведения мероприятия были организованы площадки на которых проводились соревнования с элементами кроссфита и воркаута. Каждый желающий, даже если он не профессиональный спортсмен мог блеснуть силой, выносливостью и уровнем своей общей физической подготовки.

Звучности и красочности добавили танцевальное шоу от коллектива «Группа захвата», шоу рестлинга Russian Profession Wrestling и яркое неоновое шоу «Хищники света». Все желающие могли получить горячий обед и чай в специальных зонах совершенно бесплатно.

Зрители не жалели аплодисментов, глядя на показательные выступления знаменитых спортсменов.

Однако, все с нетерпением ждали главного события праздника. И это свершилось! По сигналу все участники телемоста из Тюмени, Симферополя, Ульяновска, Кургана и Улан-Уде одновременно опрокинули на себя вёдра с ледяной водой!

Так же, как и ледяная вода, выливались эмоции болельщиков. Учитывая то, что обливались и те, кто решил впервые это попробовать, то восторженный зрительский настрой был совершенно закономерен.

Илья Шадриков совершенно уверенно говорит о том, что в следующем году к акции подключатся гораздо больше городов. На главный посыл – нужно не просто закаливаться, а заниматься спортом и в целом вести здоровый образ жизни:

- Поверьте мне, как профессиональному спортсмену, - спорт вдохновляет. А когда спорт сочетается с закаливанием – ваша жизнь приобретает новые краски

В качестве почетных гостей акцию в Красногорске посетили известные спортсмены, общественные деятели.

В других городах-участниках поддержку Всероссийской инициативе активно поддержали: депутат Государственно Думы Михаил Шеремет, министр спорта Крыма Ольга Турубарова, министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев, министр спорта Ульяновской области Рамиль Егоров, заместитель Губернатора Архангельской области Сергей Пивков и другие представители власти.

Мероприятие организовано спортивно-патриотическим клубом «Ярополк» при поддержке Министерства спорта РФ, а также администрации городского округа Красногорск.