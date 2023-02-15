Не мода на IT, а в моду из IT

- Валентина, как вас унесло из мира технологий в моду?

В.В. Меня вовсе не унесло – в мире IT я с удовольствием продолжаю работать. А вот мода для меня – креатив, которого с детства хотелось. Я и платья для кукол перешивала и журналы модные собирала, что, кстати было нелегко в моем родном Кургане. На первой работе я была такой странной девочкой с белыми локонами в розовой юбке, но из отдела информационных технологий. Когда я переехала в Москву, снова получила работу в IT – и параллельно продолжала не просто следить, но и участвовать в модных событиях. Анализировала, что и где происходит, как попасть в списки приглашенных – задействовала все доступные каналы связи с брендами. Одна из таких моих затей похода на модное событие стала судьбоносной – мы познакомились с основателем будущего проекта – Sochi Fashion Week Папином Апрояном. Он не просто в меня поверил, а со вторым сезоном мероприятия отдал мне некоторые «бразды правления» в руки. От волонтера на модном событии я выросла за исполнительного директора. Моей задачей стало привлечение инвестиций и партнеров в проект, донесение ценности того, что мы делаем до всех потенциальных участников. Помимо SFW, мы сделали и другие проекты – Moscow Fashion Forum, OZ Fashion, Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Естественно, я включилась в эту сферу: вопросы позиционирования брендов, инструменты коммуникаций и каналы продвижения. В 2022 году мой творческий запал и управленческий sales background окончательно воссоединились и я почувствовала, что готова и к созданию собственной коллекции одежды.

- Валентина, для людей из моды it технологии – это про виртуальные примерочные, роботов – швей, умную одежду и создание 3D моделей. А что для вас IT технологии в моде?

В.В. На мой взгляд IT технологии лишь предлагают новые возможности для потребителя – и если вы сейчас сказали о таких «видимых» вещах, то есть еще и невидимые возможности – к примеру, вычисление трендов на основе анализа потребителей, анализ покупок и текущих предпочтений целевой аудитории и тд.

Для меня лично это в первую очередь систематизация данных, набор технологий, который необходим для fashion индустрии. Казалось бы, очень простая вещь, но в процессе работы с дизайнерами и брендами я столкнулась с тем, что в их архивах, например, полностью отсутствует система – им самим сложно что – либо отыскать или же с уходом ответственного сотрудника теряется самое важное – информация. Когда я пришла работать в Неделю моды в Сочи, первое, что я сделала – это структурировала всю информацию, разработала инструкции для фотографов, СМИ, партнеров, создала легко управляемый архив. Вся нужная информация по каждому этапу проекта стала доступна нашей команде и партнерам. Я упорядочила работу с концепциями презентаций партнеров, дизайном и минимизировала «критические точки» к этапу проведения мероприятия.

Так мой айтишный мозг помог развитию важной бизнес цепочки fashion события. также и с моим брендом – я продумала всё до мелочей, моё стремление к рационализации позволило мне расписать все бизнес и продакшн цепочки.

- То есть вы хотите сказать, что в fashion бизнесе даже на начальном этапе важны такие «дополняющие» компетенции?

В.В. конечно. Более того, при создании собственного бренда одежды я не просто «креативила», а провела реальный анализ своей целевой аудитории при помощи доступных IT технологий – вкусы и стилистические цели людей, анализ текущих требований рынка и даже цветовых решений. Собирая данные о поведении клиентов и анализируя информацию из социальных сетей, можно многое узнать.

Все это дает понимание кому и как продавать готовую коллекцию. Мода – это в принципе сфера, в которой ты всегда действуешь немного за рамками имеющихся компетенций, прикладываешь свои знания к изменяющейся каждый день ситуации. Во время работы на модных проектах я общаюсь с российскими дизайнерами очень разного уровня. Есть масса классных молодых стартапов, у них хорошая база, они успешно начинают в соц сетях, а весь свой бизнес они ведут в Excel или вообще «на бумажке». Это же глобальная ошибка организации бизнес процессов, которая затем будет тормозить оперативность реакции на изменение спроса и рынка, работу с поставщиками и тд. Брендам, которые хотят расти, необходима и технологическая поддержка – пока вы будете сами наугад налаживать бизнес процессы, конкуренты вас уже обгонят. Креатив, связи и творческий беспорядок – это увлекательно, но лишь в начале пути. А масштабирование требует эффективных безошибочных решений.

- У многих при слове «IT» возникает образ такого парня в свитере с оленями, толстовке или футболке с прикольной надписью и спортивных штанах. И вовсе не ожидаешь увидеть модно одетую девушку, еще и основателя своего бренда одежды.

В.В. Ну это вообще не так, старый как пыль в системном блоке стереотип. Сегодня и модно работать в IT и одеваться модно даже в этой «невидимой» сфере. Открою вам тайну – даже в офисе Microsoft где я работала, внешний вид каждого – про создание позитивной атмосферы и самовыражение. Мы не надеваем строгий офисный костюм «белого воротничка» - у нас ценятся навыки, а не наглаженность рубашек.

Ключевое для айтишников – это сэкономленное время. Айтишники предпочитают сервисы с удобной доставкой, комфортный шоппинг на сайте с грамотной поддержкой, функциональную и в то же время интересную одежду, smart детали.

После моего переезда в Москву в 2012 году я занималась продажей IT технологий клиентам, встречалась с теми, кто принимал решение на высоком уровне. Мне не просто нужно было «заморочиться» вопросами стиля, а я бы сказала овладеть искусством подачи информации посредством безупречной картинки – ведь я в этот момент являлась лицом компании. Да, я не всегда приходила на переговоры в деловом костюме, но и точно не в футболке и потертых джинсах. Кстати, однажды мне пришлось подстроиться под предпочтения руководства и прийти на встречу в футболке с определенным принтом.

Может, мы , айтишники, не очень многословные в жизни, но зато одеждой «разговариваем» друг с другом и показываем наши сильные стороны. На мой взгляд, мода сегодня стала способом для достижения максимального результата, источником дополнительной энергии для человека. Это такая внешняя оболочка, которая не только защищает, но и намекает о том, что у тебя внутри. И эта сфера человеческой жизни не менее интересна, чем любая другая.