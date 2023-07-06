Cемейный летний бранч в «Якитории»

4 июля во флагманском ресторане «Якитория» состоялся семейный летний бранч, который собрал звёздных гостей. Известные персоны провели этот день со своими детьми – весело и интересно в атмосфере красочного праздника. Для детей и взрослых была приготовлена увлекательная развлекательная программа, авторское летнее меню и эксклюзивный мастер-класс от бренд-шефа Станислава Бахаровского.

Все гости сошлись во мнении, что несмотря на капризы погоды, московское лето можно считать наступившим. Можно смело планировать семейный отдых, проводить время с детьми, путешествовать и получать новые впечатления и положительные эмоции. Ведущий Антон Зорькин напомнил, что очень скоро будет замечательный праздник, День семьи, любви и верности, с которым семейный летний бранч гармонично перекликается.

Конечно, основное внимание на мероприятии уделили детям. Весь день их развлекали аниматоры – красочные Мороженка и Пончик от Lobacheva Project, а Станислав Бахаровский учил их готовить фирменные роллы и праздничные мини-тортики. Попутно раскрывая свои профессиональные секреты, рассказывая о японской кухне и новом меню «Якитории», в котором гастрономические традиции переплелись с актуальными трендами. Особенно гостей поразило то, с какой легкостью шеф «Якитории», бренда с двадцатитрехлетней историей, придумывает новые блюда, которые нередко становятся хитами. И что итоговое решение стать ли блюду классикой или навсегда исчезнуть из меню всегда принимают сами посетители 90 ресторанов «Якитории» в России и за ее пределами. Ведь на основе их гастрономических предпочтений Станислав Бахаровский и наполняет меню блюдами, которые стали неотъемлемой частью жизни многих.

Гостями бранча стали: Анастасия Стоцкая, Катя Лель, Надежда Ангарская, Галина Боб, Владимир Лёвкин, Анна Пескова, Женя Малахова, Анастасия Гребёнкина, Надя Ручка, Екатерина Копанова, Алина Буре, Алеса Качер, Ирина Йовович, Марина Корпан, Алла Довлатова, Софья Бохан, Ксения Падерина, Татьяна Филоненко, Юлия Кожухова.

Свои музыкальные номера гостям подарили Владимир Лёвкин с дочкой Никой, Надежда Ангарская и Арина Йовович.

Надо признать, что юные кулинары под руководством бренд-шефа приготовили отличные блюда! В процессе дегустации все отметили прекрасный вкус и оригинальную подачу.

В финале бранча всех ждали подарки от партнёров, которыми выступили: ювелирный бренд для изысканной аудитории Cappulo; агентство детских праздников Lobacheva Project; свечи и аромадиффузоры премиального качества ручной работы Bahus Home; российский бренд натуральной косметики UNIDERMIX, российский бренд косметики для инновационного ухода за кожей и волосами Holly Polly; стиральные порошки для всей семьи из Кореи OTTAKU; лидер в категории Candy&Toys компания Конфитрейд.