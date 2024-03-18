Четвертая международная премия «The Women’s Business Awards» прошла в Москве

10 марта в одном из лучших и атмосферных мест нашей столицы, пятизвездочном отеле «МонАрх», прошла четвертая международная премия «The Women’s Business Awards». Это мероприятие стало грандиозной площадкой, на которой были отмечены достижения и результаты женщин в сфере бизнеса, культуры и социальной сферы.

Мероприятие было посвящено удивительному празднику – международному женскому дню 8 марта. В этот день воспевали не только женскую красоту и нежность, но и оценивали важную роль женщин в обществе и бизнесе. Участницы премии получили заслуженные награды и признание своей профессиональной деятельности.

Премия «The Women’s Business Awards» является подтверждением важной роли женщин в современном обществе и вдохновляет других на свой собственный успех. Их идеи и достижения становятся всё более заметными и значимыми. Они создают уникальные проекты и бизнесы, и при этом сохраняют свою веру в лучшее и заботятся о своих семьях и близких.

Международное сообщество «Женский бизнес», организатор премии, объединяет людей, которые нашли свое дело, достигли успеха и готовы поделиться своими секретами, а также тех, кто только начинает свой увлекательный путь. Сообщество прекрасных и успешных женщин представляет собой источник вдохновения, неограниченную любовь к своему делу, обмен идеями и знаниями, коммуникацию и новые знакомства.

Эксперты и амбассадоры сообщества являются примером силы духа, креативного и созидательного подхода к жизни. Они вдохновляют и помогают другим достигать своих целей, мечтать и воплощать свои мечты в реальность.

Лотос - символ премии «The Women’s Business Awards», олицетворяет счастье, здоровье, долгую жизнь и мудрость, а также является источником великой силы, вдохновения, возрождения, процветания, плодородия, чистоты и духовности. Как лотос существует в трех элементах - земле, воде и воздухе, так и человек живет в трех мирах - материальном, интеллектуальном и духовном.

Обладатели премии - яркие и талантливые личности, способные изменить мир к лучшему. Они становятся источником вдохновения и мотивации для других, побуждая их стремиться к лучшему.

Ведущим мероприятия в этот вечер был шоумен и продюсер Роман Огнев, а праздничное настроение создали потрясающие артисты, которые украсили мероприятие своим выступлением: группа ПЯТЕРО, вокальный коллектив TEAMO, Ирина Игнатюк, Леуш Любич, Даниэль Эмосьон (Франция), Людмила Тукан, Стас Феро, Диана Шнурова, Алеса Качер и Вахтанг Беридзе. В рамках мероприятия прошла выставка картин талантливого художника Олеси Сафоновой.

Поздравляем премиантов международной премии «The Women’s Business Awards – 2024»:

МАРИЯ ТРЕТЬЯКОВА

«За профессионализм и многогранный креативный потенциал в области искусства, телевидения и культуры»

ТЕАМО

Музыкальное шоу

«ВДОХНОВЕНИЕ»

ПРОРЫВ ГОДА

АЛЕСА КАЧЕР

«За многогранный талант и уникальность»

4FORMS

ПРОРЫВ ГОДА

«За целеустремленность, профессиональный подход и выдающиеся результаты»

ЕЛЕНА ЯРД

«За высокий профессионализм и разработку инновационных решений в сфере масштабирования и автоматизации бизнеса»

CODE COUTURE

ЕЛЕНА МИХЕЕВА

ЛУЧШИЙ ПРЕМИУМ БРЕНД

«За высокие стандарты и преданность любимому делу»

GENERATIONS

«За вклад в формирование инновационной экосистемы в России»

ОЛЕСЯ САФОНОВА

«За уникальное творческое видение и высокий профессионализм в сфере изобразительного искусства»

LIBERLIQUE

ДЫДЫКИНА

НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА

«За профессионализм и создание инновационного модного бренда для женщин»

ООО «НАЛОГОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ «ГАРАНТИЯ»

«За стабильность и соблюдение высоких стандартов в области налогообложения, бухгалтерского и юридического обслуживания»

ПОЛУБОЯРОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА

«За создание успешной компании в области налогообложения, бухгалтерского и юридического обслуживания»

«МАН «АЛЬВАСАР»

ЛЕОНОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА (АЙРЭН ПО)

«Лучший издательский дом страны»

ИП ЛЕОНОВА Ю.В.

ЛЕОНОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

(ДЖУЛИ ПО)

«Лучшее агентство по защите авторских прав»

ШЕВЦОВА АИДА НИЯЗОВНА

(АИДА БАЙКУНТ)

«Прорыв в области детской психологии»

Карина Мартиросян, продюсер премии, основатель коммуникационного агентства DVSTYLEMEDIA.RU и международного делового сообщества «Женский бизнес»:

«Я просто не могу скрыть своего волнения и глубокой благодарности перед каждым из вас, кто принял участие в церемонии награждения. Огромное спасибо всем нашим партнерам, нашей невероятной команде и замечательной группе поддержки - вы действительно лучшие! Я искренне желаю вам успехов, благополучия и процветания. Ваш талант, амбиции и достижения делают этот мир ярче и прекраснее.

Хочу отметить, что наше мероприятие получилось потрясающим, живым и очень музыкальным. Пусть эти впечатления наполняют вас радостью и позитивом. Мы специально приурочили наше мероприятие к международному женскому дню, чтобы подчеркнуть важность и ценность женщин в обществе, в культуре, в образовании и, конечно же, в семье. Вторая часть премии пройдет в декабре. Следите за нашими новостями! Спасибо вам за вашу поддержку и веру в нас, вы делаете нас сильнее. До новых встреч!»

Организатор премии: коммуникационное агентство DVSTYLEMEDIA.RU и международный деловой клуб «Женский бизнес».

Партнеры мероприятия: отель «Монарх Москва», «Королевская вода», fashion бренд «Русские в моде», спа-салон «Бон Спа», косметические компании «Лошадиная сила», «Time to grow», «Esply», «Dermedic», fashion бренд «Code Couture», «Дентал Бьюти Бутик», fashion фотографа Дмитрия Каманина.

Информационные партнеры: мультимедийные журналы TheBeautyNews.ru, TheMedicalNews.ru, TheMoscowLife.ru, Celebtity TV, глянцевые журналы «Дорогое удовольствие», «MODA Topical», «Fashion Look», Persono.ru, Luxury in Russia, Trends People, Fason Club, городские порталы MMG, TheMoscowLife.ru, Образ жизни и др.