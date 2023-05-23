Четырнадцатый монобрендовый магазин BOGGI MILANO в ТРЦ «Моремолл» в Сочи

К концу весны 2023 года, четырнадцатый монобрендовый бутик Boggi Milano распахнул свои двери на первом этаже в ТРЦ «Моремолл» в Сочи. Покупателей ждет элегантная и современная атмосфера в новом концептуальном дизайне площадью 196 кв.м. В этом году бренд продолжает реализовывать успешную долгосрочную розничную стратегию. Все магазины компании и онлайн-магазин ru.boggi.com открыты, а новые коллекции уже ждут своих покупателей.

-"Сочи никогда не утратит своей инвестиционной и туристической привлекательности. Это избранный город, к которому приковано внимание крупнейших компаний и деловых людей со всей страны. Во-вторых, уникальные природные характеристики обеспечивают растущий туристический поток круглый год. Наш новый бутик был запланирован именно в Сочи, так как философия бренда абсолютно совпадает с концепцией курорта. Boggi Milano сегодня - это максимум комфорта. Максимум качества. Максимум функциональности. Минимум воздействия на окружающую среду. Главная «зеленая цель» и руководящий принцип наших стремлений – переход на полностью экологичное производство к 2030 году." - Вячеслав Шикулов, генеральный директор Boggi Milano Россия.

-"Успех розничной модели бренда гарантирован его понятной потребительской концепцией и логистикой на протяжении всего пути покупки. Все благодаря прямому контролю и четко определенному ассортименту продукции в магазине. Наши клиенты все также предпочитают отменный стиль, качество и универсальность гардероба. Одежда призвана помогать нашему покупателю в решении повседневных задач и обеспечивать его максимальный комфорт." - Евгений Колмыков, ритейл-директор Boggi Milano Россия.

В рекламной кампании сезона весна-лето 2023 главный герой путешествует из делового мегаполиса на морской курорт, наслаждаясь современной архитектурой и историческими достопримечательностями. Boggi Milano известен своим фирменным стилем и современным вкусом, использованием высококачественных инновационных материалов, превосходным сервисом в бутиках и отличным соотношением цены и качества.