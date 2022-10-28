Что такое Бионектария?

Пребиотический комплекс Бионектария — это биологически активная добавка к пище, смесь природных пребиотиков и сорбента.

В составе только натуральные компоненты — источники лактита и растворимых пищевых волокон. Без консервантов и ГМО.

БИОнектария способствует:

- комфортному пищеварению — нормализация частоты и характера стула, предотвращению запоров и диареи;

- уменьшению метеоризма и других симптомов нарушения работы ЖКТ;

- восстановлению микрофлоры — пребиотики в составе служат пищей для полезных микроорганизмов;

- выведению токсинов, благодаря природному энтеросорбенту в составе;

- похудению при избыточном весе — пищевые волокна разбухают в кишечнике и уменьшают чувство голода;

- укреплению иммунитета, повышению сопротивляемости организма к инфекциям.



Препарат разрешен прием детям старше 3-х лет и беременным женщинам. Противопоказанием служит индивидуальная непереносимость компонентов. В одном стике содержится 50% нормы потребления пищевых волокон для взрослого человека.



Как действует Бионектария:

Компоненты препарата попадают в желудок. Так как они не подвержены воздействию желудочного сока, они разбухают и увеличиваются в объёме, заполняя собой внутреннее пространство и уменьшая чувство голода.

Пищевые волокна устремляются в толстый кишечник, где лактитол стимулирует выработку полезных для микрофлоры бактерий. А также впитывает жидкость и давит на стенки кишечника, стимулируя моторику естественным образом.

БИОнектария в кишечнике оказывает антимикробный и антисептический эффект, подавляет чувство голода, очищает организм от токсинов, улучшает метаболизм.