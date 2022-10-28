Что такое Бионектария?

Пребиотический комплекс Бионектария — это биологически активная добавка к пище, смесь природных пребиотиков и сорбента.
В составе только натуральные компоненты — источники лактита и растворимых пищевых волокон. Без консервантов и ГМО.
БИОнектария способствует:
- комфортному пищеварению — нормализация частоты и характера стула, предотвращению запоров и диареи;
- уменьшению метеоризма и других симптомов нарушения работы ЖКТ;
- восстановлению микрофлоры — пребиотики в составе служат пищей для полезных микроорганизмов;
- выведению токсинов, благодаря природному энтеросорбенту в составе;
- похудению при избыточном весе — пищевые волокна разбухают в кишечнике и уменьшают чувство голода;
- укреплению иммунитета, повышению сопротивляемости организма к инфекциям.
Препарат разрешен прием детям старше 3-х лет и беременным женщинам. Противопоказанием служит индивидуальная непереносимость компонентов. В одном стике содержится 50% нормы потребления пищевых волокон для взрослого человека.
Как действует Бионектария:
Компоненты препарата попадают в желудок. Так как они не подвержены воздействию желудочного сока, они разбухают и увеличиваются в объёме, заполняя собой внутреннее пространство и уменьшая чувство голода.
Пищевые волокна устремляются в толстый кишечник, где лактитол стимулирует выработку полезных для микрофлоры бактерий. А также впитывает жидкость и давит на стенки кишечника, стимулируя моторику естественным образом.
БИОнектария в кишечнике оказывает антимикробный и антисептический эффект, подавляет чувство голода, очищает организм от токсинов, улучшает метаболизм.
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