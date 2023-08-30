Чувственная коллаборация «Le Journal Intime X Perseo»

Le Journal Intime продолжает создавать коллаборации с новыми проектами и дизайнерами. На этот раз бренд технологичного белья объединил усилия с молодой маркой Perseo, специализирующейся на украшениях из натуральных камней в сочетании с современными материалами. В результате родилась мини-капсула, состоящая из бодичейна с жемчужным чокером и подвеской в виде женской фигурки (фирменного символа бренда Le Journal Intime) и браслета из кожаных шнурков с вплетенными жемчужинами.

Бодичейны – тренд подиумов будущих сезонов. Это украшение в виде цепочек, которые подчеркивают линии тела и крепятся на жемчужном чокере с помощью карабинов-застежек. Благодаря этому, есть возможность носить чокер отдельно. Бодичейн-трансформер эффектно сочетается с изящными купальниками, лаконичной и многослойной одеждой, а также вечерними нарядами – к примеру, платьем с открытой спиной.

Также в капсуле присутствует браслет из кожаных шнурков с вкраплениями редкого речного жемчуга, натурального перламутра и символа Le Journal Intime в виде женской фигурки из латуни, эскиз которой был нарисован соосновательницей бренда Натальей Войнич.

Молодая марка Perseo каждое свое творение создает с любовью и заботой о женщинах. Все украшения сделаны из высококачественных материалов: речного жемчуга, натуральной кожи и перламутра, а металлические элементы покрываются родием. Благодаря этому бижутерия сохраняет первозданный вид надолго, блестит ярче золота и, что самое важное, гипоаллергенна. Капсула уже доступна в розничных магазинах марки.

Забота о женском здоровье – главная миссия бренда Le Journal Intime. Белье выполнено из компрессионного мелкоячеистого сетчатого трикотажа power-net, который повторяет изгибы тела и оставляет кожу открытой на 60%, обеспечивая максимальную поддержку груди при полном отсутствии косточек и других сдавливающих элементов.