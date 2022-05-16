Цифровая платформа КОНКУРС.РФ получила грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив

Цифровая платформа для проведения конкурсов, генерации и развития отраслевых сообществ КОНКУРС.РФ получила грант на развитие от Президентского Фонда Культурных Инициатив, став победителем второго конкурса. Платформа уже успешно прошла запуск, разработана Автономной Некоммерческой Организацией Содействия Развитию Информационных Технологий и Социальных Медиа, входящей в Ассоциацию “МОДНАЯ СЕТЬ”.



C 2021 года при помощи сервиса КОНКУРС.РФ и платформы FASHION-ID поддержаны и реализованы 8 конкурсных проектов партнёров, в которых приняли участие более 5000 человек, среди которых дизайнеры, иллюстраторы, стилисты, фотографы и другие молодые специалисты индустрии моды. Среди реализованных на платформе проектов: Конкурс дизайнеров Fashion Collection: “Новые имена” 2021, Преакселератор Seasons Tech Точки Кипения ПромТехДизайн, Конкурс фотографов “Мастера Сибири”, Всероссийский онлайн конкурс рисунков и эскизов «Гений русской моды», приуроченный к 160-летнему юбилею Н.П. Ламановой, Всероссийский конкурс промышленного дизайна одежды PROfashion Masters, конкурс молодых дизайнеров Global Nomads Fashion Awards, Международный фестиваль моды, искусства и дизайна "Адмиралтейская игла". При поддержке Фонда президентских грантов и Президентского Фонда культурных инициатив на платформе FASHION-ID реализуется флагманский проект Всероссийский конкурс креативных специалистов индустрии моды “ЛИДЕРЫ МОДЫ”/ FASHION LEADERS / START.



Разработка платформы и дальнейшее использование позволит интегрировать в глобальные отраслевые тематические сообщества множество существующих конкурсных и фестивальных проектов. Тем самым консолидируются творческие сообщества, предоставляя проектам сразу большую целевую аудиторию, и одновременно предоставляя участникам сообществ больший выбор проектов для участия. Платформа КОНКУРС.РФ - это системное решение для любых конкурсных проектов. Встраивание любых сервисов платформы в существующие проекты по принципу SaaS и White Label.



КОНКУРС.РФ позволяет установить разработанные сервисы платформы в уже существующие проекты посредством встраивания кнопки, раздела или через api. Интегрируемое конкурсное решение подходит для любого сайта, встраивается на домен организаторов конкурсного проекта. Если есть необходимость запуска нового проекта, сделать это можно не регистрируя отдельную страницу на Tilda, а прямо на платформе без регистрации доменов, настройки хостингов и участия технических специалистов за несколько минут, получив поддоменное имя.



Из доступного функционала КОНКУРС.РФ: сбор заявок участников, управление проектом, взаимодействие с участниками (оповещения), работа модераторов, экспертов и жюри, автоматический подсчёт результатов и рейтинга участников, дальнейшее управление сообществом участников конкурсного проекта и другие функции для партнеров платформы.



Участник любого из конкурсных проектов, реализуемых с помощью сервисов платформы КОНКУРС.РФ получает кабинет и профиль с глобальным ID, работающим со всеми проектами и сервисами платформы и партнёров. Так, например, участвуя в любом конкурсе дизайнеров одежды, участник автоматически становится участником сообщества специалистов индустрии моды, получает персональный профессиональный профиль FASHION-ID практически как в linkedin (заблокирован в РФ). Идет разработка сервиса “лэндинг” с множеством функционала, который участник сообщества сможет активировать самостоятельно.



Помимо этого каждый участник любого из проектов сразу оказывается в “поле зрения” коллег и экспертов сообщества платформы. Пользователь одним кликом может принять участие и в других проектах партнеров платформы. Платформа для пользователя - это инструмент для прокачки компетенций, карьерных и творческих возможностей, и в конечном итоге более успешной самореализации.