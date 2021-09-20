CloudPayments, Mastercard и фонд «Линия жизни» запустили совместный благотворительный проект НАДОБРО

16 сентября 2021 года стартовал совместный благотворительный проект помощи тяжелобольным детям НАДОБРО. Проект создан сервисом безналичных чаевых CloudTips и фондом «Линия жизни» при поддержке компаний CloudPayments и Mastercard.

За каждый онлайн-перевод чаевых, совершенный через сервис CloudTips, CloudPayments и Mastercard будут перечислять пожертвования в фонд «Линия жизни»: 1 рубль — с каждой транзакции, и дополнительно 3 рубля — за транзакции, совершенные картами Mastercard®.

«CloudPayments работает с более 700 НКО, а сервису CloudTips прием онлайн-чаевых доверяют более чем 800 компаний, в том числе крупные федеральные сети. Изучая аналитику транзакций, мы заметили, что с приходом пандемии эмпатия в обществе парадоксальным образом выросла: мы видим, что люди больше жертвуют на благотворительность, а также поддерживают сотрудников самых разных отраслей с помощью онлайн-чаевых, — рассказывает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. — Поэтому возникла идея создать на этой основе проект, и мы решили объединить усилия CloudPayments и Mastercard для помощи подопечным фонда «Линия жизни». Принять участие в проекте НАДОБРО — просто. Достаточно оставить онлайн-чаевые в любом заведении, где работает сервис CloudTips, а необходимые средства в фонд «Линия жизни» перечислят CloudPayments и Mastercard».

Компании, которые подключили сервис онлайн-чаевых CloudTips для своих сотрудников, смогут дополнительно привлечь внимание к благотворительному проекту НАДОБРО. Специально для этого проекта креативная команда CloudPayments разработала POS-материалы, которые можно разместить в любом удобном для отправителей месте (тейбл-тенты, визитки, наклейки).

««Линия жизни» – это фонд, который занимается высокими технологиями в медицине и делает их доступными российским детям. Проект НАДОБРО объединил в себе новые финансовые технологии и помощь тяжелобольным детям, — говорит Фаина Захарова, президент фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». — Мы очень благодарны компаниям CloudPayments и Mastercard за поддержку. Все средства, полученные от проекта НАДОБРО, наш фонд планирует направить на адресную помощь детям и закупку высокотехнологичного оборудования для российских больниц».

«Во всем мире Mastercard реализует проекты, которые направлены на помощь тем, кто в ней нуждается. Наш выбор — быть ответственным бизнесом, и мы ставим своей целью развитие стабильного будущего. Для решения этой задачи важно создавать партнерства и вовлекать самые разные инструменты, включая технологии, — комментирует Светлана Волошенко, директор по маркетингу и коммуникациям Mastercard в России. — Mastercard активно участвует в российских благотворительных инициативах, и мы очень рады, что вместе с CloudPayments и фондом «Линия жизни» запускаем инициативу НАДОБРО: совместными усилиями мы делаем мир лучше для детей и их родителей».

Благотворительный проект НАДОБРО завершится в декабре 2021 года.