Cообщество Etnomoda/Art Community выступило партнером Fashion Intensive ERD #8

15-16 сентября ERD шоурум провёл Fashion Intensive ERD #8 и сообщество Etnomoda/Art Community, сформированное, в первую очередь, на базе Адыгейского госуниверситета и Майкопского государственного гуманитарно-технического колледжа АГУ, стало партнером мероприятия. Интенсив был посвящён не только fashion-бизнесу, но и культурному коду в моде.

«Мы предложили провести лекции не только оффлайн, но и онлайн, в формате видеоконференции, что позволило расширить аудиторию, вовлечь южный регион, который богат колоритном, культурным многообразием и этнической модой»,- рассказала зав.каф.англ.филологии факультета иностранных языков АГУ, куратор платформы по продвижению молодых дизайнеров и фестивально-конкурсного движения «Этномода» Сусанна Макерова.

«Важно, чтобы доступ к такому ресурсу был у молодых дизайнеров, еще студентов и уже выпускников. Ведь программа осень насыщенная и разнообразная. И среди слушателей были Студенты Института искусств АГУ, МГГТК АГУ, студенты технологического факультета МГТУ, а также ЮФУ и КубГУ. Фэшн-фотография, актуальные тенденции, мода как искусство и мода как бизнес - основные темы двухдневного интенсива.

Сегодня, например, состоялся мастер-класс по организации fashion-съёмок и работе с шоурумами, далее обсуждался вопрос о возможных перспективах российско-турецкого сотрудничества в области моды, в целом, и этномоды, в частности, о которых и рассказали Сусанна Макерова и зав. каф. дизайна и текстиля Стамбульского университета коммерции проф. Хабиб Дайоглу. «Сегодня индустрия моды и связанная с ней текстильная отрасль, как никогда требуют расширения коммуникаций для ответа на формирующиеся вызовы. В данной связи стратегически важным для российского бизнеса является Российско-турецкое деловое сотрудничество.

И Россия, и Турция стремятся сохранить своё уникальное лицо в динамично меняющемся мире. В данной связи среди направлений сотрудничества представляется перспективным и своевременным экспорт интеллектуальных продуктов в сфере фэшн. В настоящее время в российском медийном пространстве сформирован дискурс, который с одной стороны определяет запрос на решение проблемы импортозамещения, с другой стороны, на мобилизацию интеллектуальных ресурсов и инвесторов для «перезагрузки» текстильной отрасли и связанной с ней фэшн индустрии», - отметала Сусанна.

«Одной из площадок для открытого диалога может стать Стамбульский университет коммерции для реализации международного проекты «Неделя Этномоды». Неделя Этномоды - проект связанный с сохранением ключевых культурных маркеров в цифровую эпоху. Но этномоды, отражающей не только и не сколько привычные образы, а гармоничные инновации в культурном пространстве самобытных этносов. Это не заставшие клише, а новые смыслы, новое звучание, основанное на богатейшем культурном наследии стран участниц фестиваля-конкурса. Целью проекта является демонстрация потенциала российских дизайнеров, синергия идей в межкультурном пространстве, привлечение инвесторов для развития отрасли, создание и продвижение совместных брендов.

Такая инициатива позволит сформировать и активировать важные точки роста между бизнес-сообществом России и Турции и дизайнерами в новых контекстах и измерениях, создаст альтернативу и конкурентную среду, позволяющую заявить новые центры моды», - пояснила Сусанна Макерова. Закончится первый день блестящим семинаром на актуальную тему «Может ли стать национальная мода большим модным трендом ближайших лет?» автора You-tube канала «Модный градус» Андрея Сафинина. Во второй день состоялась лекция на самую востребованную тематику в телеграм-канале КМС: «Как найти работу в fashion-индустрии?», а также вопрос адаптации современных художественных промыслов в модном бизнесе. В завершении крайне полезная тема для владельцев брендов одежды - «Размещение заказов на пошив в Азии с точки зрения российского бренда одежды. Где произвести коллекцию с наименьшими рисками?» «Это одно из серии мероприятий по этнической моде, которые мы планируем совместно с нашими партнёрами Erd Showroom и анонсируем в Телеграм-канале EtnomodaArtComminoty, и основные из них пройдут в Адыгейском госуниверситете»