COZY HOME – уникальные новогодние витрины как инструмент эмоционального маркетинга

Каждый декабрь магазины COZY HOME преображаются. Торговые залы украшает праздничный ассортимент, а всегда уютные витрины становятся еще более притягательными. В этом году новогоднему оформлению было уделено особое внимание. Сеть представила семь концепций, адаптированных под разные форматы магазинов.

Комментирует Елена Сафронова, руководитель отдела рекламы и продвижения COZY HOME:

«Очевидно, что сезонное оформление витрин – это эффективный способ привлечения дополнительного трафика. Маркетинг нашего бренда всегда делает ставку на эмоциональную коммуникацию с покупателем. И конечно, сейчас у нас есть повод подарить еще больше позитивных эмоций и даже добавить волшебства в атмосферу магазинов. Уходящий год был непростым как для бизнеса в целом, так и для многих людей в частности. Поэтому мы, со своей стороны, всеми способами поддерживаем дух наступающего всеми любимого праздника. В этом году мы презентовали не одну, как обычно, а семь разных концепций оформления витрин. За 2021 год сеть значительно выросла: на сегодня у нас более ста розничных точек. Открылись магазины новых форматов, которые подразумевают индивидуальный подход в оформлении. Появилось много пространства для творческих экспериментов, которые мы так любим.

Основной темой новогоднего оформления большинства магазинов стала классическая красно-зеленая гамма, главными героями - яркие птицы кардиналы. Они присутствуют в принтах постельного белья и посуды, на упаковках ароматов для дома и вышивках на текстиле. Они же фигурируют и в рекламных плакатах.

Традиционно в COZY HOME представлено несколько новогодних капсул. Оформляя витрины, мы предложили интерьерные решения для создания праздничной атмосферы в разных цветах и стилистиках. Подготовили варианты для спальни, гостиной, кухни. И конечно, мы подготовили множество идей красиво оформленных подарков, в том числе лимитированный праздничный тираж сертификатов.

Итак, к Новому году мы готовы и с радостью приветствуем покупателей!»

Сеть COZY HOME существует на рынке российского ретейла с 2015 года. В ее ассортимент входят все категории товаров для дома: постельное белье, подушки и одеяла, кухонный текстиль - собственного производства; декор, одежда для сна и отдыха, посуда для сервировки и приготовления пищи. В настоящий момент сеть представлена в РФ (100 магазинов), Венгрии (1 магазин), Чешской Республике (1 магазин). Собственный интернет-магазин cozyhome.ru успешно развивается, осуществляя доставку по всей России. Также товары COZY HOME продаются на крупнейших маркетплейсах: WILDBERRIES и OZON.