CRYSTAL BEAUTY AWARDS – лауреаты-2023 названы!

23 апреля в панорамном лофте 90Floor состоялась девятая церемония вручения премии CRYSTAL BEAUTY AWARDS 2023. Премия призвана отметить наиболее яркие достижения в области эстетической медицины, косметологии и индустрии красоты. Глобальной целью премии является привлечение общественного внимания к трендам отрасли, продвижение лидирующих технологий, клиник, персон, а также стимулирование развития бизнеса.

Церемония вручения премии CRYSTAL BEAUTY AWARDS традиционно собирает не только ведущих представителей индустрии красоты, но и светских персон. В этом году мероприятие посетили: Анна Семенович, Эвелина Бледанс, Алика Смехова, Анна Невская, Анастасия Макеева, Анна Пескова, Женя Малахова, Светлана Абрамова, Константин и Ольга Андрикопулос, Надя Ручка, Светлана Зейналова, Алла Довлатова.

Индустрия красоты развивается стремительно, и поэтому важно отмечать лидеров, формировать нужные всем ориентиры и векторы дальнейшего движения вперёд. Это помогает не только профессиональному сообществу, но и всем, для кого важна эстетика лица и тела. С 2013 года лауреатами премии стали более 150 компаний и специалистов. В этом году, как обычно, тандем пациентов и экспертов выбрал лучших из лучших, ведь высокий уровень конкуренции способствует общему повышению качества услуг.

Лауреатами премии CRYSTAL BEAUTY AWARDS – 2023 стали:

Алексей Юрьевич Анисимов – к.м.н., пластический хирург.

Вячеслав Валерьевич Балкизов – к.м.н., пластический хирург.

Дмитрий Артурович Бузов – пластический хирург, онколог, хирург.

Алина Александровна Бурцева – врач-дерматолог, косметолог, трихолог.

Александр Владимирович Володин – к.м.н., пластический хирург.

Александра Игоревна Мицинская – бариатрический хирург.

Иван Павлович Чесалин – пластический хирург, трихотрансплантолог.

Среди брендов награды получили:

центр медицинской эстетики «АКВАТОРИЯ» (Сургут);

сеть семейных стоматологических клиник ИЛАТАН (Москва);

интернет-магазин профессиональной косметики класса-люкс Biospashop.ru.

Премии лауреатам вручали эксперты: косметолог и бьюти-эксперт Мария Мельникова, пластический хирург Владислав Морозов, акушер-гинеколог Танзиля Байкулова, бьюти-эксперт Элина Глазырина. А помогали им прекрасные представительницы шоу-бизнеса, которые очень хорошо знают, как важна компетенция бьюти-специалиста: Эвелина Бледанс, Анна Семенович, Алика Смехова, Анна Невская и Светлана Зейналова.

Продолжением красоты и эстетики тела и лица является одежда – именно она создаёт нужный образ, помогает подчеркнуть достоинства и говорит о статусе человека. Бренд стильной одежды VILLAGI в рамках церемонии представил создатель марки Илья Жоров.

Свои музыкальные выступления гостям подарили: Эвелина Бледанс, Александр Шахов, Максим Завидия, Алена Ланская и Даяна Брют.

Вели церемонию Антон Зорькин и Даяна Брют.

Партнерами премии выступили: национальная компания красоты и smart-процедура клеточного детокса HELEO4™; бутик-отель «Родники»; магазин массажного оборудования Yamaguchi; производитель медицинских изделий «Интекс»; бренд женской одежды VILLAGI; профессиональные девайсы Marutaka; Дом Шоколада VioChoco; крупнейший ювелирный центр в Москве «Голден Гросс»; бренд аксессуаров от автора-исполнителя и модели LIZA DIEZ Celebrity; речные яхты с ресторанным сервисом на борту Флотилия Radisson Royal, Moscow; кухонные доски с уникальной технологией сохранения вкуса GARTI; бренд интерьерных ароматов BAGO HOME; клиника профессиональной косметологии Venesa Clinic; центр высокотехнологичной косметологии «Ника Клиник» на Таганской; сеть салонов Wai Thai Spa; израильский бренд эксклюзивной уходовой косметики Alan Hadash; инновационная косметика по уходу за лицом и телом SKINGA; центр косметологии «Век Адалин»; косметика Holly Polly; сеть салонов тайского массажа Royal Thai; натуральная питьевая вода Tassay.

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