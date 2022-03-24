Cумка из “оливковой” кожи ® от Marc O'Polo

Новая модель Traja — сумка из высококачественной кожи, окрашенной с использованием технологии wet-green® OBE. При таком способе окрашивания используется экстракт из листьев оливкового дерева, который не наносит вред окружающей среде.



Модель представлена в классическом черном и теплом коричневом цветах. Отсутствие подкладки делает сумку легкой для использования, а лаконичный крой и вневременная форма “хобо” сделает ее особенной вещью в гардеробе на долгие годы.



Сумка Traja будет доступна в онлайн-магазине в апреле 2022 года.

