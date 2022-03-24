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Cумка из “оливковой” кожи ® от Marc O'Polo

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  • 24 Марта 202211:24

Новая модель Traja — сумка из  высококачественной кожи, окрашенной с использованием технологии wet-green® OBE. При таком способе окрашивания используется экстракт из листьев оливкового дерева, который не наносит вред окружающей среде. 


Модель представлена в классическом черном  и теплом коричневом цветах. Отсутствие подкладки делает сумку легкой для использования, а  лаконичный крой и вневременная форма “хобо” сделает ее особенной вещью в гардеробе на долгие годы. 

Сумка Traja будет доступна в  онлайн-магазине в апреле 2022 года.
 

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