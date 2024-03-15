Даниил Воробьев и Ангелина Загребина в фильме “Почему ты?”

В широкий прокат картину выпускает кинопрокатная компания “Наше кино” 25 апреля 2024 года.

Окунитесь в историю богатого и искушенного героя, чья жизнь переворачивается с ног на голову с появлением дерзкой студентки, которая или разрушит все, что у него есть или сделает его самым счастливым.

Синопсис: Любовь приходит без спроса. Часто не к тем, не так и не тогда. Сможет ли подлинное чувство выжить, когда все началось неправильно и целый мир против? Отдать все без остатка или сдаться? Сгореть или уцелеть?

Фильм был снят по книге Александра Проста “Содержанка”. В картине также сыграли Алла Юганова, Владимир Жеребцов, Анастасия Панина, Юрий Цурило. В продюсерскую команду проекта вошли Александр Цыпкин, Максим Рогальский и Михаил Соколов.

Александр Прост, режиссер, автор сценария: “На экран попало самое важное для меня: ощущение подлинности и драматическое сочетание крайней откровенности с трогательной нежностью”.

Даниил Воробьев, актер: “Три месяца весеннего Петербурга. И сценарий этого фильма плавно перекочевал в мою жизнь. Я представил, а что если мир, который я строил долгое время - ничего не значит. В нем есть все, кроме меня, и того, что я чувствую. Есть похоть, как единственный способ заполнить внутреннюю пустоту. И вот я встречаю любовь, которая мгновенно выжигает всю фальшь и ставит меня перед выбором. Любовь, как мираж, как далекое воспоминание, купаясь в котором, понимаешь его иллюзорность и конечность. Спасибо режиссеру Илье Хотиненко и Святославе Сагуновой, за мою партнершу Ангелину Загребину и за встречу с прекрасным и далеким чувством.”

Ангелина Загребина, актриса: “«Почему ты?» Однозначно провокационная картина, которую примет не каждый. Но это не обучающее видео, или то, что помогает скоротать вечер. Нам с вами будет дозволено заглянуть за вуаль бытового общения двух совершенно неподходящих друг другу людей, для которых страсть это основа выражения человеческих сомнений.”



"Почему ты?"

Дата релиза: 25 апреля 2024 года

Производство: Кинокомпания «А5 студио»

Дистрибьютор: «Наше кино»

Жанр: эротическая драма

Режиссеры: Илья Хотиненко, Святослава Сагунова, Александр Прост

Продюсеры: Александр Цыпкин, Максим Рогальский, Михаил Соколов

Сценарий: Александр Прост

Оператор: Кирилл Герра

Художник-постановщик: Дмитрий Буковский

В ролях: Данила Воробьев, Ангелина Загребина, Алла Юганова, Владимир Жеребцов, Анастасия Панина, Юрий Цурило

Прокатный рейтинг: 18+