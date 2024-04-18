Даниил Воробьев, Павел Деревянко, Ирина Горбачева на премьере “Почему ты?"

Вчера в кинотеатре “Художественный” прошла светская премьера эротической драмы “Почему ты?”.

Увидеть фильм в кинотеатрах можно будет уже 25 апреля, в прокат картину выпускает кинопрокатная компания “Наше кино”.

Премьеру самого откровенного фильма этой весны посетили Павел Деревянко, Ирина Горбачева, Тимур Родригез, Влад Лисовец, Александр Цыпкин, Денис Шведов, Александра Морозова, Сабина Ахмедова, Ирина Безрукова, Александр Головин, Сергей Комаров, Илья Гуров, Таша Белая, Олеся Грибок, Анна Чурина, Даша Екамасова, Даша Руденок, Елена Старостина, Софа Цибирева, Роман Васильев, Анна Ещенко, Анна Котова, Ирина Безрукова, Юлия Хамитова, Давид Ниамеди, Светлана Абрамова, Миша Гурай, Елена Махова, Алексей Горбатюк, Ольга Леснова, Анастасия Теплинская, Катя Лель, Светлана Пырескина и многие другие.

Картину гостям премьеры представили актеры Даниил Воробьев, Ангелина Загребина, Алла Юганова, Владимир Жеребцов, Анастасия Панина, Юрий Цурило, режиссер и автор сценария Александр Прост, продюсеры фильма Александр С. Цыпкин, Максим Рогальский и Михаил Соколов.

Александр Прост, режиссер, автор сценария: “На экране, к счастью, не виден напряженный и самоотверженный труд, на экране – легкость и нежность. У нас все получилось”.

Даниил Воробьев, актер: “Мой герой - это человек в кризисе среднего возраста, и он готов снести все привычные ценности, которые его душат, когда появляется такая возможть. И именно в этой турбулентной ситуации он чувствует себя живым и готов выстраивать свой новый мир”.

Ангелина Загребина, актриса: “Наш фильм о любви, от которой невозможно скрыться при всем своем желании. И здесь не важны ни социальный статус, ни возраст. Для моей героини эта любовь – сильнейший выплеск эмоций. А для ее избранника это, видимо, возможность свежего глотка, которого у него давно не быносло.”

Фильм был снят по книге Александра Проста “Содержанка”.

В прокат картину выпускает кинопрокатная компания “Наше кино” 25 апреля 2024 года.