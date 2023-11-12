DE MOI - одежда как искусство

Бренд, представляет собой вдохновение Францией, простая и элегантная одежда, для людей выбирающих только натуральные ткани. (дизайнерская одежда создается идеальной не только снаружи, но и внутри). Разумеется, высокая мода не позволяет себе использовать синтетику и любые другие ненатуральные материалы. Ценителям комфорта, качества, а не актуальности. Вещи должны быть прежде всего комфортными, а после демонстрировать характер носительницы. Эксклюзивность бренда представляет собой ограниченность коллекции и выбор ткани. Все вещи созданы из натуральных тканей, таких как шерсть, шелк, хлопок и лен. При этом каждая вещь имеет свой неповторимый шарм, ограниченный тираж, становясь особенной.

Яркие контрастные орнаменты, воротнички и кружево, и натуральные шёлк и бархат, все это о новой лимитированной коллекции. Изделия с разной историей, но каждая из них погрузит вас во времена барокко Франции 17 века, в богатую историю, где и зародилась эта восхитительная мода. DE MOI очень тонко чувствует историю, возвращает и погружает в ту эпоху и настроение времени. Пиджаки будут прекрасно сочетаться как и с простыми джинсами, так и с ярким образом на выход.